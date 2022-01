DGAP-Adhoc: Cicor beabsichtigt, die Präsenz in Deutschland mit einer Übernahme zu stärken (deutsch)

Cicor beabsichtigt, die Präsenz in Deutschland mit einer Übernahme zu stärken

^ Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Cicor beabsichtigt, die Präsenz in Deutschland mit einer Übernahme zu stärken

17.01.2022 / 07:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bronschhofen, 17. Januar 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass derzeit mit den Eigentümern der SMT ELEKTRONIK GmbH aus Dresden, Deutschland, Gespräche geführt werden mit dem Ziel, die Electronic Manufacturing Services (EMS) Aktivitäten des Unternehmens zu übernehmen.

Bei einem erfolgreichen Abschluss der Transaktion wird die SMT ELEKTRONIK GmbH sehr eng mit der Cicor Gesellschaft RHe Microsystems GmbH aus dem nahegelegenen Radeberg zusammenarbeiten. Cicor beabsichtigt dadurch die Kompetenzen in den Bereichen Electronic Manufacturing Services (EMS) und Mikroelektronikbestückung auszuweiten und die Position im deutschen Markt für anspruchsvolle Elektronik deutlich zu steigern. Weiter prüft die Cicor Gruppe zusätzliche Investitionen am Standort in Sachsen, um die Präsenz in einem der wichtigsten Mikroelektronik- und IT-Cluster Europas noch zu verstärken.

Die SMT ELEKTRONIK GmbH beschäftigt in Dresden insgesamt 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von EUR 22.4 Millionen mit einem Jahresüberschuss von EUR 1.2 Millionen erwirtschaftet. Die EMS-Aktivitäten des Unternehmens, welche Cicor beabsichtigt zu übernehmen, haben an diesen Kennzahlen einen überwiegenden Anteil.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungsverfahren.

Kontakt:

Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations Phone +41 71 913 73 00 Email: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2200 Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

