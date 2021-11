DGAP-Adhoc: Cicor ernennt Peter Neumann zum neuen CFO und lanciert gemeinsam mit One Equity Partners einen Special Management Incentive Plan (deutsch)

Cicor ernennt Peter Neumann zum neuen CFO und lanciert gemeinsam mit One Equity Partners einen Special Management Incentive Plan

Bronschhofen, 12. November 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass Peter Neumann die Aufgabe als Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens übernehmen wird. Weiter kündigt Cicor ein neues Special Management Incentive Program für rund 30 Führungskräfte des Unternehmens an.

Peter Neumann, 46, wird per 22.11.2021 in die Firma eintreten und übernimmt per 01.01.2022 die Aufgabe als CFO und Mitglied der Gruppenleitung. Er folgt auf Patric Schoch, der im Juni 2021 angekündigt hat, dass er Cicor per Ende Juni 2022 auf eigenen Wunsch verlassen wird, um eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens anzunehmen. Patric Schoch wird bis zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen für einen nahtlosen Übergang besorgt sein.

Peter Neumann verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzen, M&A und Unternehmensintegration. Zuletzt war er Global Finance Director bei Markem-Imaje mit Sitz in der Schweiz, einem globalen Anbieter von Lösungen zur Produktidentifikation und Rückverfolgbarkeit mit mehr als 3'000 Mitarbeitenden. Er war für alle kaufmännischen Finanzabteilungen verantwortlich und leitete die Entwicklung und Umsetzung von M&A-Strategien sowie ein umfassendes Transformationsprogramm im Finanzbereich. Peter Neumann ist deutscher Staatsbürger und hat einen Master of Business Administration und einen Master of Computer Science von der Universität Passau, Deutschland. Darüber hinaus ist er Chartered Financial Analyst (CFA) und ehemaliger Präsident und Mitglied des Vorstands der CFA Society of Switzerland.

Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung heissen Peter Neumann herzlichen willkommen und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe. Patric Schoch danken sie für sein langjähriges und grosses Engagement und wünschen ihm für die berufliche und private Zukunft alles Gute.

Als Zeichen der beispiellosen Unterstützung und zur Schaffung einer grösseren Übereinstimmung zwischen den Aktionären der Gesellschaft und dem Management wird ein aktienbasierter Special Management Incentive Plan für rund 30 Schlüsselpersonen der Cicor Gruppe eingeführt. Das Programm wird vollständig von One Equity Partners (OEP), dem Ankeraktionär von Cicor, finanziert und ausschliesslich durch den Verwaltungsrat der Cicor Gruppe administriert. Dies garantiert eine strikte Einhaltung der gemeinsamen Governance- und Transparenzrichtlinien. Das spezielle Special Management Incentive Program führt zu keinerlei Verpflichtungen von Cicor und den betroffenen Mitarbeitenden gegenüber OEP und verursacht keine zusätzlichen Kosten oder Verbindlichkeiten für das Unternehmen oder alle anderen Aktionäre.

Die Aktionärinnen und Aktionären werden im Frühjahr 2022 anlässlich der ordentlichen Generalversammlung konsultativ über den Incentive-Plan abstimmen.

Kontakt: Daniel Frutig Präsident des Verwaltungsrats Tel. +41 71 913 73 00 E-mail: media@cicor.com

Alexander Hagemann CEO Tel. +41 71 913 73 00 E-mail: media@cicor.com

Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2000 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cicor Technologies Ltd c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15 9552 Bronschhofen Schweiz Telefon: +41719137300 Fax: +41719137301 E-Mail: info@cicor.com Internet: www.cicor.com

ISIN: CH0008702190 Valorennummer: 870219 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1248548

