DGAP-Adhoc: Cicor veröffentlicht einen Nachtrag zum vorläufigen Prospekt für die geplante Emission der Pflichtwandelanleihe (deutsch)

Cicor veröffentlicht einen Nachtrag zum vorläufigen Prospekt für die geplante Emission der Pflichtwandelanleihe

Bronschhofen, 22. Dezember 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt eine Korrektur der Valorennummer und der ISIN der Vorwegzeichnungsrechte bekannt.

Cicor Technologies Ltd., Boudry, veröffentlicht per 22. Dezember 2021 einen Nachtrag zum vorläufigen Prospekt für die bis zu CHF 60 Millionen Pflichtwandelanleihe vom 22. Dezember 2021. Der Nachtrag zum Prospekt enthält eine Richtigstellung der Valorennummer und der ISIN der Vorwegzeichnungsrechte. Diese lauten wie folgt:

Valor / ISIN Vorwegzeichnungsrecht: 115 416 153 / CH1154161538

Der Nachtrag zum Prospekt sowie der Prospekt können unter https://www.cicor.com/mcb abgerufen und per E-Mail unter investor@cicor.com bestellt werden.

Kontakt Daniel Frutig Präsident des Verwaltungsrats Tel. +41 71 913 73 00 E-Mail: media@cicor.com

Alexander Hagemann CEO Tel. +41 71 913 73 00 E-Mail: media@cicor.com

Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2200 Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cicor Technologies Ltd c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15 9552 Bronschhofen Schweiz Telefon: +41719137300 Fax: +41719137301 E-Mail: info@cicor.com Internet: www.cicor.com

ISIN: CH0008702190 Valorennummer: 870219 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1261435

