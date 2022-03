DGAP-Adhoc: coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX nimmt von Kapitalerhöhung Abstand (deutsch)

coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX nimmt von Kapitalerhöhung Abstand

^ DGAP-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX nimmt von Kapitalerhöhung Abstand

07.03.2022 / 17:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 07. März 2022 - In Folge der russischen Invasion in der Ukraine kam es an den Kapitalmärkten zu spürbaren Kursrückgängen. Gleichzeitig ist die Risikoaversion der Investoren deutlich gestiegen. Die persönlich haftende Gesellschafterin der coinIX GmbH & Co. KGaA hat vor diesem Hintergrund heute entschieden, die aktuell in der Platzierung befindliche Kapitalerhöhung nicht durchzuführen. Im Rahmen des Bezugsangebots ausgeübte Bezugsrechte werden rückabgewickelt. Zuteilungen auf angemeldete Überbezüge sowie erfolgte Zeichnungen im bis zum 08.03.2022 angesetzten öffentlichen Angebots werden nicht vorgenommen.

Kontakt Investor Relations / Mitteilende Person: Felix J. Krekel, CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: + 49 173 7 22 23 24 E-mail: fk@coinix.capital

07.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: coinIX GmbH & Co. KGaA Ludwig-Erhard-Str. 1 20459 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 3567 6758 E-Mail: mail@coinix.capital Internet: https://coinix.capital/

ISIN: DE000A2LQ1G5

WKN: A2LQ1G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München EQS News ID: 1296345

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1296345 07.03.2022 CET/CEST

°