DGAP-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA beschließt Platzierung eigener Aktien sowie eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

^ DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Kapitalerhöhung CompuGroup Medical SE & Co. KGaA beschließt Platzierung eigener Aktien sowie eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

22.06.2020 / 17:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN ODER NACH: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN

Die persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (Gesellschaft) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates und des Gemeinsamen Ausschusses der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft ( ISIN: DE000A288904 ) um bis zu 515.226 neue Aktien zu erhöhen (ca. 0,97% des derzeitigen Grundkapitals) sowie bis zu 4.806.709 eigene Aktien der Gesellschaft (ca. 9,03% des derzeitigen Grundkapitals) zu veräußern. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen Aktien sowie die eigenen Aktien ist gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 iVm 278 Abs 3AktG ausgeschlossen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von 53.219.350 EUR auf bis zu 53.734.576 EUR durch Ausgabe von bis zu 515.226 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) erhöht werden. Die neuen Aktien sind mit denselben Rechten wie die bestehenden Aktien ausgestattet und für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt. Sie werden nach ihrer Ausgabe in die bestehende Notierung am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Auch die Veräußerung eigener Aktien erfolgt gegen bare Gegenleistung.

Im Zuge der Kapitalmaßnahme werden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung somit insgesamt bis zu 5.321.935 Aktien ausschließlich qualifizierten Investoren im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") angeboten, welches unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung eingeleitet wird. Das Orderbuch wird voraussichtlich am 23. Juni 2020 vor Handelsbeginn schließen, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, das Orderbuch zu jeder Zeit früher zu schließen. Der Platzierungspreis und die genaue Anzahl der platzierten Aktien werden nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festgelegt. Zur Sicherstellung einer zeitnahen Belieferung der an dem Angebot teilnehmenden Investoren stellt die GT1 Vermögensverwaltung GmbH, die Beteiligungsgesellschaft des Hauptaktionärs, Herr Frank Gotthardt, den platzierenden Kreditinstituten im Wege einer Wertpapierleihe für die Zwecke der Platzierung eine der Kapitalerhöhung entsprechende Anzahl von Aktien bis zur Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister gebührenfrei bereit.

Die Gesellschaft hat einer Sperrfrist ("Lock-up") von 90 Tagen mit marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Der erwartete Nettoemissionserlös aus der Kapitalmaßnahme dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis der CompuGroup Medical-Gruppe und gibt ihr finanzielle Flexibilität zur Umsetzung ihrer Strategie, weiter organisch und bei sich bietenden Gelegenheiten durch Unternehmensakquisitionen dynamisch zu wachsen.

Claudia Thomé Head of Investor Relations CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Email: claudia.thome@cgm.com Tel +49 261 8000 7030 Tel +49 261 8000 6200 Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada oder Japan bzw. anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt und ist solchen Personen auch nicht zugänglich zu machen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot, bzw. Teil eines Angebots, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar, unabhängig davon, ob ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots rechtswidrig wäre oder nicht. Die Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (die "Aktien") sind nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine Registrierung gemäß dem Securities Act sind nicht vorgesehen.

Diese Mitteilung wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als "Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur Qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet und sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

Diese Mitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten oder Aussagen, die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung entsprechender Wörter wie etwa "glauben", "annehmen", "planen", "voraussagen", "erwarten", "vorhaben", "können", "werden" oder "sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von späteren Ergebnissen deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, deren Liquidität, Aussichten, Wachstum oder Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA als auch die platzierenden Kreditinstitute sowie die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen, lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen.

22.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Maria Trost 21 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 (0)261 8000 6200 Fax: +49 (0)261 8000 3200 E-Mail: investor@cgm.com Internet: www.cgm.com

ISIN: DE000A288904

WKN: A28890 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1075529

1075529 22.06.2020 CET/CEST

