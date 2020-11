DGAP-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs (deutsch)

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs

^ DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs

23.11.2020 / 08:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CompuGroup Holding USA, Inc., eine 100%-ige Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ('Gesellschaft"), hat am heutigen Tag einen Vertrag mit der MDeverywhere Midco, Inc.,USA, der alleinigen mittelbaren Anteilsinhaberin der eMDs, Inc., USA (zusammen 'eMDs"), über den Erwerb von 100 % der Anteile an der eMDs abgeschlossen. Die zuständigen Organe der Gesellschaft haben der Transaktion bereits zugestimmt.

Das Hauptprodukt von eMDs sind Arztinformationssysteme und Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen Leistungen. Damit stärkt die Gesellschaft ihre Position in den USA erheblich und wird nach der Akquisition zur Nummer 4 im Markt der Arztsysteme in den USA bei Zugrundelegung der Anzahl unabhängiger Praxen, welche nicht zu einem Krankenhaus gehören.

Die Transaktion ist als Verschmelzung nach US-amerikanischem Recht (sog. Reverse Triangular Merger) strukturiert. Die an die derzeitigen Anteilseigner der eMDs zu zahlende Gegenleistung basiert auf einem Unternehmenswert in Höhe von rund USD 240 Mio. (rund EUR 203 Mio.), welcher insbesondere um den Bestand von Barmitteln, Finanzverbindlichkeiten und des Net Working Capital (im Vergleich zu einem Referenzwert) zum Vollzugstag angepasst wird. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 31.03.2020) erzielte eMDs mit mehr als 60.000 Leistungserbringern einen Umsatz von rund EUR 81 Mio. bei einem adjustierten EBITDA von rund EUR 12 Mio.

Der Vollzug der Transaktion wird zum Jahresende 2020 erwartet und steht insbesondere unter der Bedingung der Freigaben durch die US-amerikanischen Fusionskontroll- und Investitionskontrollbehörden.

23.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Maria Trost 21 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 (0)261 8000 7030 Fax: +49 (0)261 8000 3200 E-Mail: investor@cgm.com Internet: www.cgm.com

ISIN: DE000A288904

WKN: A28890 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1149807

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1149807 23.11.2020 CET/CEST

°