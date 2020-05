DGAP-Adhoc: CompuGroup Medical SE: Hauptversammlung beschließt Formwechsel in Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) (deutsch)

CompuGroup Medical SE: Hauptversammlung beschließt Formwechsel in Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

Die Hauptversammlung der CompuGroup Medical SE hat heute den von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) unter der Firma "CompuGroup Medical SE & Co. KGaA" beschlossen. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die CompuGroup Medical Management SE, eine monistisch verfasste Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE), die von dem Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzenden Herrn Frank Gotthardt als beherrschendem Gesellschafter gehalten wird.

Durch den Formwechsel verändert sich der Anteil der Aktionäre an der Gesellschaft nicht. Sie werden dieselbe Anzahl an nennwertlosen Stückaktien an der KGaA halten, wie sie vor dem Formwechsel an der heutigen CompuGroup Medical SE halten. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien bleibt ebenfalls unverändert. Der Formwechsel wird mit der Eintragung im Handelsregister wirksam.

Kontakt: Claudia Thomé Head of Investor Relations CompuGroup Medical SE Email: claudia.thome@cgm.com Tel +49 261 8000 7030 Tel +49 261 8000 6200

Sprache: Deutsch Unternehmen: CompuGroup Medical SE Maria Trost 21 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 (0)261 8000 6200 Fax: +49 (0)261 8000 3200 E-Mail: investor@cgm.com Internet: www.cgm.com

ISIN: DE0005437305

WKN: 543730 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1044021

