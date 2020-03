DGAP-Adhoc: Conzzeta: Verkauf von Schmid Rhyner vollzogen (deutsch)

Conzzeta: Verkauf von Schmid Rhyner vollzogen

^ EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Verkauf/Personalie Conzzeta: Verkauf von Schmid Rhyner vollzogen

02.03.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Umsetzung der Fokussierungsstrategie Verkauf von Schmid Rhyner vollzogen

Zürich, 2. März 2020 - Conzzeta meldet den Vollzug des am 20. Dezember 2019 angekündigten Verkaufs des Geschäftsbereichs Schmid Rhyner an die deutsche Spezialchemie Gruppe Altana mit Sitz in Wesel, Deutschland.

Der Kontrollwechsel erfolgte per 28. Februar 2020 mit der entsprechenden Dekonsolidierung. Jakob Rohner, CEO von Schmid Rhyner, scheidet damit aus der Konzernleitung von Conzzeta aus.

Michael Willome, Conzzeta Group CEO, kommentiert: «Der Verkauf von Schmid Rhyner ist ein erster konkreter Schritt hin zur angekündigten Fokussierung des Geschäftsportfolios auf Bystronic. Wir wünschen dem Team von Schmid Rhyner unter der neuen Führung von Altana viel Erfolg bei der Kommerzialisierung des innovativen Produktportfolios.»

2019 trug Schmid Rhyner 3.2% zum Umsatz von Conzzeta bzw. 14.3% zum Umsatz des Segments Chemical Specialties bei. Aus der Transaktion resultiert für das 1. Halbjahr 2020 ein substanzieller Veräusserungsgewinn.

Für Rückfragen Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com

Über Conzzeta Conzzeta ist eine diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Rund 5'000 Mitarbeitende sind an weltweit mehr als 60 Standorten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe und Outdoor tätig. Conzzeta hat im Dezember 2019 die strategische Fokussierung auf den Bereich Blechbearbeitung angekündigt und den Verkauf aller anderen Aktivitäten. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WVAUTAJGGS Dokumenttitel: Verkauf von Schmid Rhyner vollzogen

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com

ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 986739

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

986739 02.03.2020 CET/CEST

°