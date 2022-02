COSMO PHARMACEUTICALS GIBT VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR 2021 BEKANNT, DIE DIE PROGNOSEN ÜBERTREFFEN, SOWIE DIE RÜCKKEHR ZUR DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG UND DIE PROGNOSE FÜR 2022

Dublin, Irland - 15. Februar 2022: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN,

XETRA: C43) («Cosmo») gab heute die vorläufigen ungeprüften Ergebnisse für das Jahr 2021 bekannt.

* Gesamteinnahmen von EUR 65.1 Mio. gegenüber der Prognose von EUR 60 Mio. bis EUR 64 Mio.

* Operatives Ergebnis von EUR 7 Mio. bis EUR 10 Mio. gegenüber der Prognose von EUR 3 Mio. bis EUR 5 Mio.

* Gewinn vor Steuern von EUR 20 Mio. bis EUR 23 Mio. gegenüber der Prognose von EUR 4 Mio. bis EUR 6 Mio.

In diesen Ergebnissen ist der Anteil am Gewinn von Cassiopea für das Jahr 2021 nach der Lizenzierung von Winlevi(R) an Sun Pharmaceuticals berücksichtigt.

In Anbetracht dieser sehr ermutigenden Ergebnisse und der Aussichten für 2022 hat der Verwaltungsrat von Cosmo beschlossen, der kommenden Generalversammlung am 27. Mai 2022 die Ausschüttung einer Bardividende von EUR 0.95 (entspricht ca. CHF 1.0) pro Aktie an die Aktionäre vorzuschlagen.

Finanzieller Ausblick 2022

* Gesamteinnahmen im Bereich von EUR 90 Mio. bis EUR 100 Mio. gegenüber EUR 65.1 Mio. im Jahre 2021, was einem Wachstum von ca. 38,2% bis 53,6% im Vergleich zu 2021 entspricht.

* Betriebsergebnis in der Grössenordnung von EUR 20 Mio. bis EUR 25 Mio. gegenüber EUR 7 Mio. bis EUR 10 Mio. im Jahr 2021.

Angesichts der positiven längerfristigen Wachstumsaussichten erwägt das Unternehmen derzeit die Einführung einer Dividenden-Ausschüttungspolitik. Cosmo wird den Markt auf den neuesten Stand bringen, sobald diese Überprüfung abgeschlossen ist, was voraussichtlich vor oder mit den Jahresergebnissen der Fall sein wird.

Mauro Ajani, Präsident des Verwaltungsrates von Cosmo, kommentierte: «Nach jahrelangen Investitionen betritt Cosmo endlich zwei wichtige Märkte mit zwei revolutionären Produkten. GI GeniusTM betritt mit einer bahnbrechenden Technologie einen Weltmarkt mit mehr als 30 Millionen jährlichen Eingriffen, Tendenz steigend. Winlevi(R) nimmt den UDS 5 Mrd. Markt für verschreibungspflichtige Akne-Medikamente in den USA in Angriff, mit einem neuen, starken Wirkmechanismus, 40 Jahre nach der letzten Innovation. Es liegen grosse Chancen vor uns, und ich bin stolz auf diese Erfolge.»

Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, kommentierte: «Das Jahr 2021 war ein positiver Wendepunkt für Cosmo und das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit, um eine Innovation-Ppipeline für sehr grosse Märkte aufzubauen, unsere Abläufe zu rationalisieren und die Pandemie proaktiv zu bewältigen. Wir gehen davon aus, dass unsere neuen Produkte ab 2022 einen grösseren Umsatz erzielen werden, während unsere bisherigen Marken weiterhin erfolgreich sein werden. In der Zwischenzeit werden wir uns bemühen, unsere erfolgreiche Geschichte der Geschäftsentwicklung mit dem Schwerpunkt auf Wachstum fortzusetzen sowie unser aktuelles Portfolio und unsere vielversprechende Pipeline zu nutzen, auch dank unserer Barmittel. Wir freuen uns, nach diesen sehr positiven Ergebnissen wieder eine Dividende ausschütten zu können, und wir danken allen, die uns weiterhin ihr Vertrauen schenken und uns unterstützen.»

Der geprüfte vollständige Jahresabschluss sowie der Jahresbericht 2021 werden am oder vor dem 31. März 2022 veröffentlicht. Das endgültige geprüfte Ergebnis für 2021 kann von den vorläufig gemeldeten Zahlen abweichen.

Upcoming Calendar of Events Geschäftsabschluss 2021 31. März 2022 Generalversammlung 2022 27. Mai 2022 Halbjahresresultat 2022 29. Juli 2022 Über Cosmo Pharmaceuticals Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Aemcolo wurde kürzlich für die USA an Red Hill Biopharma auslizensiert. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam, und hat diesen kürzlich an Acacia unterlizensiert. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

Kontakt

Hazel Winchester

Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V. Tel: +353 1 817 03 70

hwinchester@cosmopharma.com

Juristischer Hinweis (in Englisch) Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cosmo undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

