DGAP-Adhoc: Covestro AG: Ergebnisausblick für 2021 angehoben (deutsch)

^ DGAP-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis Covestro AG: Ergebnisausblick für 2021 angehoben

Covestro erhöht die Prognose für EBITDA, Free Operating Cash Flow (FOCF) und Return on Capital Employed (ROCE) für das Geschäftsjahr 2021 als Folge eines besser als zuvor erwarteten Geschäftsverlaufs. Damit liegt die neue Prognose über dem bisher gegebenen Ausblick sowie über den aktuellen Kapitalmarkterwartungen.

Die Kapitalmarkterwartungen basieren auf dem Mittelwert der jüngsten Konsensus-Schätzungen von Finanzanalysten, veröffentlicht durch Vara Research am 12. April 2021.

Covestro passt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt an:

* Das EBITDA wird zwischen EUR 2.200 Mio. und EUR 2.700 Mio. erwartet. Der bisherige Ausblick ging von einem EBITDA zwischen EUR 1.700 Mio. und EUR 2.200 Mio. aus. Die Anpassung des Ausblicks resultiert im Wesentlichen aus einer besser als erwarteten Margenentwicklung im ersten Halbjahr. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl EUR 2.206 Mio.

* Das Mengenwachstum im Kerngeschäft wird - unverändert - zwischen 10 % und 15 % erwartet, wovon rund 6 Prozentpunkte akquisitionsbedingt auf das Resins & Functional Materials (RFM) Geschäft entfallen.

* Der Free Operating Cash Flow (FOCF) wird zwischen EUR 1.300 Mio. und EUR 1.800 Mio. erwartet. Der bisherige Ausblick ging von einem FOCF zwischen EUR 900 Mio. und EUR 1.400 Mio. aus. Die Anpassung des Ausblicks resultiert im Wesentlichen aus der erhöhten Prognose für das EBITDA. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl EUR 1.037 Mio.

* Der Return on Capital Employed (ROCE) wird zwischen 12 % und 17 % erwartet. Der bisherige Ausblick ging von einem ROCE zwischen 7 % und 12 % aus. Die Anpassung des Ausblicks resultiert im Wesentlichen aus der erhöhten Prognose für das EBITDA.

Die erhöhte EBITDA Prognose basiert auf einem vorläufigen EBITDA für Q1 2021 in Höhe von EUR 743 Mio. und einem erwarteten EBITDA für Q2 2021 zwischen EUR 730 Mio. und EUR 870 Mio.

Im Ausblick berücksichtigt ist die am 1. April 2021 vollzogene Übernahme des Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials (RFM) von Koninklijke DSM N.V., Heerlen (Niederlande), und dessen Eingliederung in das Segment Coatings, Adhesives, Specialties. Nicht berücksichtigt sind Einmalkosten, die im Rahmen des Transformationsprogramms "LEAP" anfallen könnten.

Die Q1 2021 Zwischenmitteilung wird am 28. April 2021 veröffentlicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Ad-hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

