DGAP-Adhoc: CropEnergies regelt Nachfolge im Vorstand (deutsch)

CropEnergies regelt Nachfolge im Vorstand

^ DGAP-Ad-hoc: CropEnergies AG / Schlagwort(e): Personalie CropEnergies regelt Nachfolge im Vorstand

13.01.2020 / 17:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mannheim, 13. Januar 2020 - Die CropEnergies AG, Mannheim, regelt die Nachfolge im Vorstand: Joachim Lutz, (63), CEO (Sprecher des Vorstands) der CropEnergies AG, wird nach 14 Jahren im Vorstand mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juli 2020 in den Ruhestand gehen.

"Der nach Ablauf der Hauptversammlung im Juli 2020 erfolgende Wechsel im Vorstand ist Teil der langfristig ausgerichteten Nachfolgeplanung", so Professor Dr. Markwart Kunz, Aufsichtsratsvorsitzender der CropEnergies AG, und fährt fort: "Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2006 hat Joachim Lutz das Unternehmen entscheidend geprägt und sowohl operativ als auch strategisch als erfolgreiche Tochtergesellschaft im Südzucker-Konzern fortentwickelt. Heute ist CropEnergies ein profitables Unternehmen und der größte europäische Hersteller nachhaltigen Ethanols, welches den Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehr mindert. Der Aufsichtsrat dankt Joachim Lutz bereits heute für seinen langjährigen und erfolgreichen Einsatz."

In seiner Sitzung vom 13. Januar 2020 hat der Aufsichtsrat mit Wirkung ab der Beendigung der Hauptversammlung am 14. Juli 2020 Dr. Stephan Meeder (49) zum CEO (Sprecher des Vorstands) berufen. Meeder ist seit 2015 CFO (Finanzvorstand) der CropEnergies AG und wird dieses Ressort neben seinen neuen Aufgaben als Sprecher weiter betreuen.

Zudem bestellte der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Mai 2020 Jürgen Böttcher (58) in den CropEnergies-Vorstand. Böttcher wird als CTO (Chief Technical Officer, Technikvorstand) die Verantwortung für die Produktion sowie Forschung und Entwicklung übernehmen. "Mit der Berufung des Diplomingenieurs Jürgen Böttcher in den Vorstand haben wir einen kompetenten und erfahrenen Fachmann für das Ressort Technik gefunden," ergänzt Kunz. Böttcher ist seit 1990 für die Südzucker-Gruppe tätig. Seit 2006 leitet er bei CropEnergies als Technischer Direktor Produktion, Instandhaltung und Investitionen und hat eine wesentliche Rolle beim Aufbau bzw. der Weiterentwicklung der Produktionsanlagen wahrgenommen.

Wie bereits im Juli 2019 angekündigt, wird Verkaufsvorstand (CSO) Michael Friedmann (64) in den Ruhestand gehen und Ende Februar 2020 aus dem Vorstand ausscheiden. Sein Nachfolger ist Dr. Fritz Georg von Graevenitz (42), der bereits zum 1. Oktober 2019 in den Vorstand berufen wurde.

Die CropEnergies AG

Saubere Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft von CropEnergies. Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von nachhaltig erzeugtem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Millionen Kubikmeter Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Ethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff.

Zusätzlich zu Kraftstoffalkohol stellt CropEnergies 150.000 Kubikmeter hochreinen Neutralalkohol her, der in der Getränke-, Kosmetik- und pharmazeutischen Industrie oder für technische Anwendungen eingesetzt wird. Aus der Nutzung lokaler Agrarrohstoffe entstehen darüber hinaus jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.

Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Ethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.

Die CropEnergies AG ( ISIN DE000A0LAUP1 ) ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) notiert.

Kontakt: Heike Baumbach Investor Relations Tel.: +49 (621) 71 41 90-30 Fax: +49 (621) 71 41 90-03 ir@cropenergies.de

Nadine Dejung-Custance Public Relations / Marketing Tel.: +49 (621) 71 41 90-65 Fax: +49 (621) 71 41 90-05 presse@cropenergies.de

13.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CropEnergies AG Maximilianstr. 10 68165 Mannheim Deutschland Telefon: +49 (0)621-71 41 90 00 Fax: +49 (0)621-71 41 90 04 E-Mail: info@cropenergies.de Internet: www.cropenergies.com

ISIN: DE000A0LAUP1

WKN: A0LAUP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 952521

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

952521 13.01.2020 CET/CEST

°