DGAP-Adhoc: Cryptology Asset Group PLC: beschließt veränderten Aktienrückkauf (deutsch)

Cryptology Asset Group PLC: beschließt veränderten Aktienrückkauf

^ DGAP-Ad-hoc: Cryptology Asset Group PLC / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Strategische Unternehmensentscheidung Cryptology Asset Group PLC: beschließt veränderten Aktienrückkauf

07.08.2020 / 15:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gemäß Artikel 17 der MAR (Ad hoc-Mitteilung)

CRYPTOLOGY ASSET GROUP PLC beschließt veränderten Aktienrückkauf

Malta, den 7. August 2020. Der Verwaltungsrat (Board of Directors) der CRYPTOLOGY ASSET GROUP PLC ("Company") hat heute beschlossen, das am 3. Juni 2020 beschlossene und gemäß Artikel 17 der MAR mitgeteilte Aktienrückkaufprogramm aufgrund der neuen von der außerordentlichen Hauptversammlung vom 4. August 2020 beschlossenen Ermächtigung zu ändern. Die maximale Anzahl der zu erwerbenden Aktien wird von bisher bis zu 273.250 Stück auf nunmehr bis zu 136.625 Stück mit einem Gesamtkaufpreis von maximal EUR 10.930.000,--, maximal EUR 80,-- pro Aktie begrenzt. Im Übrigen bleibt das beschlossene Aktienrückkaufprogramm, wie in der Mitteilung der Gesellschaft vom 03. Juni 2020 veröffentlicht, unverändert.

Über die Cryptology Asset Group p.l.c.

Die Cryptology Asset Group p.l.c. mit Sitz in Sliema, Malta ist eine Management- und Investmentgesellschaft, die weltweit insbesondere in Unternehmen investiert, die sich mit Blockchain-Geschäftsmodellen befassen. Dabei werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen eingegangen. Zu den Beteiligungen gehören unter anderem block.one LLC, die Northern Data AG und die Iconic Holdings GmbH.

Kontakt:

Cryptology Asset Group p.l.c.

Jefim Gewiet (CEO)

Block A, Apt. 12, ,Il-Piazzetta', Tower Road,

Sliema SLM 1605, Malta

Tel.: +356 799 85 85 1

E-mail: info@cryptology-ag.com

Weitere Informationen stehen unter https://www.cryptology-ag.com bereit.

07.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cryptology Asset Group PLC Block A, Apt. 12, Il-Piazzetta, Tower Road SLM 1605 Sliema Malta E-Mail: info@cryptology-ag.com Internet: cryptology-ag.com

ISIN: MT0001770107

WKN: A2JDEW Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1113365

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1113365 07.08.2020 CET/CEST

°