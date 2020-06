DGAP-Adhoc: curasan AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der curasan AG (deutsch)

curasan AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der curasan AG

Kleinostheim, 03.06.2020 - Die curasan AG (Aktien: ISIN DE000A2YPGM4 / Wandelanleihe: ISIN DE000A2TR497 ) gibt bekannt, dass das Amtsgericht Aschaffenburg das am 24. Februar 2020 beantragte Insolvenzverfahren über das Vermögen der curasan AG (Amtsgericht Aschaffenburg Az. 613 IN 63/20) am 01. Juni 2020 eröffnet hat. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Frank Schmitt, Frohsinnstraße 29, 63739 Aschaffenburg, bestellt, der zuvor schon vom Insolvenzgericht Aschaffenburg zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden war.

Der bisherige Vorstand Dr. Alexander Baratta bleibt weiterhin CEO der Gesellschaft.

Die Insolvenzgläubiger werden aufgefordert, Insolvenzforderungen (§ 38 InsO) bis zum 29.06.2020 bei dem Insolvenzverwalter schriftlich anzumelden.

Der Termin zur Gläubigerversammlung in Form des Berichts- und Prüfungstermins wird für Dienstag, den 14.07.2020, 09:00 Uhr, Sitzungssaal E05, EG, Friedrichstraße 23-25, Amtsgericht Aschaffenburg angesetzt.

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird wie bisher im vollen Umfang fortgeführt. Der Emittentin liegen Angebote von Investoren vor, über die verhandelt wird.

Kontakt: Andrea Weidner Head of Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40900-51 ir@curasan.de

