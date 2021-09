DGAP-Adhoc: cyan AG: Barkapitalerhöhung in der Höhe von EUR 8 Mio. vollständig gezeichnet (deutsch)

cyan AG: Barkapitalerhöhung in der Höhe von EUR 8 Mio. vollständig gezeichnet

cyan AG: Barkapitalerhöhung in der Höhe von EUR 8 Mio. vollständig gezeichnet

Die cyan AG, gibt bekannt, dass aufgrund der vorliegenden Daten zur Ausübung der Bezugsrechte sowie der Zeichnungen im Rahmen der Privatplatzierung, sämtliche 2.481.686 neue Aktien der laufenden Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre zu einem Preis von EUR 3,22 je Aktie vorzeitig platziert wurden. Es wird somit der vollständige Brutto-Emissionserlös von EUR 7.991.028,92 für die Gesellschaft erreicht. Die Transaktion wurde von der SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, begleitet.

Über cyan

Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten.

Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an über Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 gewann cyan im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren einen globalen Gruppenvertrag mit Orange für sich. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile).

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

cyan AG Investorenkontakt:

cyan AG Tel. +49 89 71042 2073 E-Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 17 E-Mail: vera.mueller@better-orange.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Theatinerstraße 11 80333 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com

ISIN: DE000A2E4SV8

WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1233691

