DGAP-Adhoc: CytoTools AG: Neuer Aufsichtsrat (deutsch)

Die in der gestrigen Hauptversammlung neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder der CytoTools AG, ISIN DE000A0KFRJ1 , haben in der gestrigen Aufsichtsratssitzung Arne Björn Segler zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Ralph Bieneck zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung die bisherigen Vorstandsmitglieder Dr. Marc-Andre Freyberg und Dr. Dirk Kaiser aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung abberufen und Herrn Dr. Bruno Rosen zum Vorstand der CytoTools AG mit sofortiger Wirkung bestellt.

Darmstadt, 01.10.2021

Kontakt: Ralph Bieneck stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

