DGAP-Adhoc: DATRON AG: DATRON AG passt Prognose für das 2. Quartal 2021 und für das Geschäftsjahr 2021 an (deutsch)

Mühltal, 01. Juni 2021 Der Vorstand der DATRON AG ( WKN A0V9LA ), Anbieter von innovativen CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, hat heute eine Neueinschätzung der Umsatz- und Ergebniserwartungen für das 2. Quartal 2021 und das Geschäftsjahr 2021 vorgenommen und seine Erwartung für das 2. Quartal 2021 und das Gesamtjahr 2021 hinsichtlich Umsatz und Ergebnis nach oben angepasst.

Die DATRON AG erwartet nunmehr für das 2. Quartal 2021 einen Umsatz und einen Auftragseingang zwischen EUR 12,5 Mio. bis EUR 14,0 Mio. Dies entspricht einer Erhöhung des Umsatzes und des Auftragseingangs um ca. 20 % im Vergleich zur Prognose zu Umsatz und Auftragseingang von EUR 10,2 Mio. bis 11,7 Mio. EUR vom 4. Mai 2021.

Für das 2. Quartal 2021 erwartet die DATRON AG nunmehr ein EBIT in einer Spanne zwischen EUR 0,9 Mio. und EUR 1,4 Mio. während in der letzten Prognose vom 4. Mai 2021 ein EBIT von EUR 0,1 Mio. bis EUR 0,7 Mio. erwartet wurde.

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet die DATRON AG nunmehr einen Konzern-Umsatz von EUR 44,5 Mio. bis EUR 48,5 Mio. Dies entspricht einer Erhöhung des Umsatzes um ca. 5 % im Vergleich zur Prognose von EUR 42,5 Mio. bis 46,5 Mio. EUR vom 4. Dezember 2020.

Diese Entwicklung ist maßgeblich auf den in Folge des Abklingens der Covid-19-Pandemie deutlich erhöhten Umsatz und Auftragseingang im laufenden 2. Quartal zurück zu führen.

Die DATRON AG erwartet nunmehr für 2021 eine EBIT-Marge zwischen 5 % und 7,5 %, während in der letzten Prognose vom 4. Dezember 2020 eine EBIT-Marge von 2,5 % bis 6 % erwartet wurde.

Das geplante Ergebnis je DATRON Aktie für 2021 beträgt nunmehr zwischen EUR 0,40 bis EUR 0,65, während in der letzten Prognose vom 4. Dezember 2020 ein Ergebnis je Aktie zwischen EUR 0,20 und EUR 0,50 erwartet wurde.

Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien, Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren, High-Speed Fräswerkzeuge sowie HochleistungsDosiermaschinen für industrielle Dicht und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente, und die Einbindung in ein umfangreiches Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen für Kunden in aller Welt an. DATRON Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch aus und werden unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der Dentaltechnik eingesetzt. Unsere derzeit aktiven rund 2.000 Maschinenkunden aus dem In und Ausland arbeiten mit etwa 5.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON bewegt sich auf einem profitablen Wachstumskurs, unterbrochen durch die Corona-Pandemie in 2020. Im Geschäftsjahr 2020 wurde mit 26 Handels- und Servicepartnern weltweit ein Umsatz von rund EUR 42,1 Mio. und ein EBIT von EUR 2,1 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 280 Mitarbeiter.

DATRON wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt seit 2020 das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse red dot industrial design awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube 2019) und einen red dot communication award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next.

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.

Kontakt:

DATRON AG IR@datron.de In den Gänsäckern 5 64367 Mühltal

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATRON AG In den Gänsäckern 5 64367 Mühltal Deutschland Telefon: 06151 1419 0 Fax: 06151 1419 29 E-Mail: info@datron.de Internet: www.datron.de

