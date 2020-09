DGAP-Adhoc: De Raj Group AG: De Raj Group AG kündigt Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat an (deutsch)

De Raj Group AG: De Raj Group AG kündigt Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat an

18.09.2020

München, 18. September 2020: Die De Raj Group AG ( ISIN: DE000A2GSWR1 , Wiener Börse) gab heute Änderungen in ihrem Vorstand und Aufsichtsrat als Kostensenkungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und eine entsprechende teilweise Einstellung des Betriebs bekannt. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wurde um die Hälfte reduziert. Daher sind Nicholas de Raj und Carlo Arachi von ihren Positionen im Vorstand der De Raj Group AG zurückgetreten. Nagendran Nadarajah und Vaidyanathan Nateshan bilden die verbleibenden Mitglieder des Vorstands der De Raj Group AG.

Auch die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wurde um einen auf drei reduziert. Alexander de Raj trat daher von seinem Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats der De Raj Group AG zurück. Devarajah Navaratnam wird zum Interimsvorsitzenden ernannt. Renata de Raj und Chew Mei Ying bleiben unverändert Mitglieder des Aufsichtsrates.

Die Geschäftsleitung der De Raj Group AG dankt den ausscheidenden Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern für ihren Einsatz und ihre wertvollen Beiträge für das Unternehmen.

Über die De Raj-Gruppe: Die De Raj Group AG notiert seit 8. Februar 2018 im Marktsegment "Standard Market Auction" im Amtlichen Handel an der Wiener Börse (Wiener Börse ). Seit dem 23. März 2018 notiert die Aktie auch im Open Market in Frankfurt am Main und im XETRA der Deutschen Börse AG. Die De Raj Group ist stark im Öl- und Gassektor und im Stromerzeugungssektor, wo sie strategische Ausrüstungen/Anlagen in diesen beiden Sektoren besitzt und betreibt, die mittel- bis langfristig an den Markt vermietet werden. Im Stromsektor war sie sowohl in der konventionellen Stromerzeugung als auch in der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) tätig. Die Gruppe ist dabei, einen internationalen Expansionsplan im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum auf den Weg zu bringen. Die Öl- und Gasabteilung der Gruppe bietet spezialisierte, durch IP-Patente unterstützte Dienstleistungen für das gesamte Spektrum der vorgelagerten Öl- und Gasversorgungskette an, insbesondere in der südostasiatischen Region. Die Gruppe besitzt ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten, das Hubbohrinseln und Top-Side-Ausrüstung umfasst. Diese Hubbohrinseln mit der leicht verfügbaren Ausrüstung können schnell modifiziert werden, um den Kundenanforderungen für Offshore-Anlagen bei der Erschließung von Randfeldern, einschließlich der Verbesserung der Produktion in produzierenden Feldern, gerecht zu werden. Dies unterstützt sehr gut den Wunsch der Ölgesellschaften nach einer frühzeitigen Monetarisierung von Kohlenwasserstoff mit kostengünstigen Lösungen.

