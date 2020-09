DGAP-Adhoc: DEFAMA behält und refinanziert das Silberberg Center Radeberg (deutsch)

DEFAMA behält und refinanziert das Silberberg Center Radeberg

DEFAMA hat sich entschieden, das Silberberg Center Radeberg nicht zu verkaufen, sondern im Bestand zu halten und nach dem laufenden Umbau langfristig zu refinanzieren. Diese Entscheidung trafen Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer heutigen außerordentlichen Sitzung. Diskutiert und analysiert wurden dazu mehrere Angebote potenzieller Käufer, die alle zu einem positiven Einmaleffekt im hohen einstelligen Millionenbereich geführt hätten, und mehrere Angebote von Banken mit einem jeweils deutlich über der Baufinanzierung liegenden Kreditsumme zur dauerhaften Sicherung des starken Cashflow aus dem Objekt.

Derzeit liegen drei konkrete Kreditangebote vor. Der Vorstand geht daher davon aus, dass aus der langfristigen Finanzierung mehr als 3 Mio. EUR an zusätzlichen liquiden Mitteln für DEFAMA freigesetzt werden können. Diese ermöglichen es der Gesellschaft, zahlreiche weitere Objektkäufe zu tätigen und zugleich auch künftig die annualisierten Funds From Operations (FFO) in Höhe von gut 800 TEUR aus dem Silberberg Center zu vereinnahmen. Mit den bereits vorhandenen liquiden Mittel und den aus der Refinanzierung resultierenden Zuflüssen könnte DEFAMA den annualisierten FFO von derzeit 1,52 EUR je Aktie auf über 2,00 EUR steigern, ohne weitere Kapitalerhöhungen durchzuführen.

