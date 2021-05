DGAP-Adhoc: Delticom AG: Vorstand erwägt Kapitalerhöhung (deutsch)

Delticom AG: Vorstand erwägt Kapitalerhöhung

Delticom AG ( ISIN: DE0005146807 ): Vorstand erwägt Kapitalerhöhung

Hannover, 18. Mai 2021 - In Anbetracht des erfolgreich verlaufenden Umstrukturierungsprozesses hat der Vorstand der Delticom AG heute beschlossen, eine mögliche prospektfreie Kapitalerhöhung (unter Gewährung und/oder Ausschluss von Bezugsrechten) aus genehmigtem Kapital vorzubereiten.

Die endgültige Entscheidung über die Durchführung, den Zeitpunkt und den Umfang einer möglichen Aktienemission wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter anderem unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfeldes treffen. In diesem Zusammenhang hat die Delticom AG das Bankhaus Metzler mit der Sondierung des Kapitalmarktes beauftragt.

Etwaige Mittelzuflüsse sollen der Stärkung der Eigenkapitalquote sowie zur Rückführung von Krediten und zur Schaffung neuer Finanzierungs- und Wachstumsspielräume verwendet werden. Die Gesellschaft wird abhängig vom Volumen der Platzierung andere Prozesse zum Einwerben von Eigenkapital beenden.

Weitere Veröffentlichungen erfolgen zu gegebener Zeit.

Der Vorstand

Hannover, 18. Mai 2021

Mitteilende Person: Melanie Becker, Investor Relations

Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und rund 18.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 74 Ländern betreibt die Gesellschaft 410 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 15,9 Millionen Kunden.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der weltweit rund 38.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa und den USA tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2020 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 541 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 177 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt:

Delticom AG Investor Relations Melanie Becker Brühlstraße 11 30169 Hannover Tel.: +49 (0)511-93634-8903 Fax: +49 (0)511-8798-9138 E-Mail: melanie.becker@delti.com

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Sollte ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgen, würde dies ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts geschehen.

Diese Mitteilung ist insbesondere auch kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden ohne Registrierung nach dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder auf Basis des Vorliegens einer Ausnahme von der Registrierungspflicht. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (ii) qualifizierte Investoren i.S.v. Artikel 2 (e) der Europäischen Verordnung (EU) 2017/1129 in der Form, in der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil nationalen Rechts ist, sind und gleichzeitig professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (ii) zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten Personen abgewickelt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delticom AG Brühlstraße 11 30169 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 93634 8000 Fax: +49 (0)511 8798 9138 E-Mail: info@delti.com Internet: www.delti.com

ISIN: DE0005146807

WKN: 514680 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1197890

