DGAP-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Erneute Prognoseerhöhung für FFO auf EUR 33 bis 34,5 Millionen (deutsch)

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Erneute Prognoseerhöhung für FFO auf EUR 33 bis 34,5 Millionen

^ DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Erneute Prognoseerhöhung für FFO auf EUR 33 bis 34,5 Millionen

20.12.2019 / 15:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEMIRE: Erneute Prognoseerhöhung für FFO auf EUR 33 bis 34,5 Millionen

- Prognose für die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) 2019 erhöht sich erneut auf EUR 33 bis 34,5 Mio. (bisher: EUR 30 bis 32 Mio.)

- Prognose für die Mieterträge 2019 am oberen Rand der Guidance von EUR 80,5 bis 82,5 Mio. konkretisiert

Langen, 20. Dezember 2019 - Nach einer weiteren Beschleunigung der positiven Geschäftsentwicklung hat der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ( ISIN: DE000A0XFSF0 ) den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 erneut angehoben. Insgesamt wird mit einem stärkeren Anstieg des Ergebnisses gerechnet. Grund hierfür sind die gegenüber der Planung gesunkenen betrieblichen Aufwendungen zur Erzielung von Mieterträgen, operativen Kosten und Finanzierungskosten.

Die bisherige Erwartung für die Funds from Operations (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten) wird von EUR 30 bis 32 Millionen auf EUR 33 bis 34,5 Millionen angehoben. Die bisherige Erwartung für die Mieterträge für das gesamte Geschäftsjahr 2019 von EUR 80,5 bis 82,5 Millionen wird auf den oberen Rand der Guidance konkretisiert.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019 ist für den 18. März 2020 geplant.

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Der Vorstand

Kontakt:

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Michael Tegeder Leiter Investor Relations & Corporate Finance Tel.: +49 6103 372 49 44 Email: tegeder@demire.ag

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - REALize Potential

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in ABBA-Standorten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Lagen und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügt über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von über 1,1 Millionen m² und einem Marktwert von rund 1,5 Mrd. Euro.

Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Handel, Hotel und Logistik ergibt sich eine Rendite- / Risikostruktur, die aus Sicht der DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. Die DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

20.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag

ISIN: DE000A0XFSF0

WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 941413

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

941413 20.12.2019 CET/CEST

°