DGAP-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Neue Prognose 2020 über den Vorjahreszahlen (deutsch)

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Neue Prognose 2020 über den Vorjahreszahlen

Langen, 18. August 2020 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ( ISIN: DE000A0XFSF0 ) veröffentlicht eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020, die über den Ergebnissen des Jahres 2019 liegt.

Für das Geschäftsjahr 2020 plant die DEMIRE Mieterträge zwischen EUR 85 und 87 Millionen (2019: EUR 81,8 Mio.), und die FFO I* (nach Steuern, vor Minderheiten) werden zwischen EUR 36 und 38 Millionen (2019: EUR 34,5 Mio.) erwartet.

Die Prognose steht unter der Annahme, dass es in Deutschland zu keinem weiteren Lockdown kommt, und berücksichtigt eventuelle An- oder Verkäufe der DEMIRE im zweiten Halbjahr 2020 nicht.

Der Bericht zum ersten Halbjahr 2020 wird wie geplant am 19. August 2020 veröffentlicht und auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar sein.

* Funds from Operations (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) wie im Geschäftsbericht 2019 definiert: https://www.demire.ag/files/demi-gb2019-12de-b1.pdf

