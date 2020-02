DGAP-Adhoc: Dermapharm Holding SE: Übernahme von Allergopharma (deutsch)

Dermapharm Holding SE: Übernahme von Allergopharma

19.02.2020 / 15:57 CET/CEST

Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Dermapharm Holding SE: Übernahme von Allergopharma

Grünwald, 19. Februar 2020 - Die Dermapharm Holding SE ( WKN: A2GS5D , ISIN: DE000A2GS5D8) hat heute über die Dermapharm Beteiligungs GmbH einen Vertrag zur Übernahme der Allergopharma GmbH & Co. KG, mit Sitz in Reinbek bei Hamburg, Deutschland, einer Tochtergesellschaft der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, abgeschlossen. Mit Closing der Transaktion erlangt die Dermapharm Beteiligungs GmbH 100,00 Prozent der Anteile an dem auf Desensibilisierung bei Allergien spezialisierten Unternehmen. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Der Kaufvertrag steht noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der relevanten Aufsichtsbehörde. Der Vorstand erwartet den Abschluss der Transaktion zum Ende des zweiten Quartals 2020.

Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications
Claudius Krause / Britta Hamberger
Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 / +49 (0)89 - 64186-233
E-Mail: ir@dermapharm.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Dermapharm Holding SE Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 64 86-0 E-Mail: ir@dermapharm.com Internet: ir.dermapharm.de

ISIN: DE000A2GS5D8

WKN: A2GS5D Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 979211

