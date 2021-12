DGAP-Adhoc: DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG: Umbenennung in CARDEA EUROPE AG mit strategischer Erweiterung des Geschäftsmodells (deutsch)

DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG: Umbenennung in CARDEA EUROPE AG mit strategischer Erweiterung des Geschäftsmodells

Frankfurt am Main, Deutschland den 05.12.2021 Ad-Hoc News

Die DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG («DESIAG») gibt gekannt, dass die CARDEA Corporate Holding Inc. aus Atlanta aus dem Bundesstaat Georgia, USA («CARDEA»)- www.cardeacap.com - 49% des Aktienkapitales der DESIAG übernommen hat, sowie eine Option hält weitere 51% des Aktienkapitels in den kommenden 36 Monaten zu übernehmen. Im Rahmen dieser strategischen Beteiligung wird der Name von DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG in CARDEA Europe AG umbenannt. Die Geschäfte der CARDEA EUROPE AG werden aus Frankfurt am Main geführt; alle bisher initiierten Immobilienbeteiligungen im Bereich der Nahversorger - und Supermarkt Immobilien werden weiter unter dem Namen der DESIAG Asset GmbH - www.desiag.com - mit Sitz in Frankfurt am Main als Tochtergesellschaft der CARDEA EUROPE AG gebündelt und verwaltet.

Die CARDEA Corporate Holding Inc. («CARDEA»), www.cardeacap.com, mit den Tochtergesellschaften Cardea Capital Group Inc. sowie der Cardea Capital Advisors LLC ist eine durch die Securities und Exchange Commission (SEC) in den USA regulierte Vermögensverwaltungs- und Investmentgruppe mit rund USD 3,2 Milliarden verwaltenden externen Vermögen. CARDEA bietet rund um das Thema Vermögensverwaltung- sowie der eigenen Immobilien Investments verschiedene Serviceleistungen für eigene sowie externe Vermögensverwalter an, mit dem Ziel durch Akquisitionen sowie der Konsolidierung von Vermögensverwaltern und Immobilien Beteiligungen in den USA und Europa zu wachsen. Die CARDEA Gruppe hat Managementvertretungen sowie eigene CARDEA Firmenbeteiligungen in den Ländern USA, UK, Spanien, Deutschland sowie in der Schweiz. Durch eine bestehende Akquisitionspipeline von amerikanischen und europäischen Vermögensverwaltern sowie Wealth Management Firmen strebt die CARDEA mittelfristig an, ein verwaltetes Vermögen von USD 15 Milliarde aufzubauen.

Cristian Mantzke, CEO der DESIAG "Wir freuen uns auf das Investment der CARDEA Corporate Holding Inc., um deren nachhaltige Akquisitionsstrategie im Bereich von europäischen Vermögensverwaltern und Immobilien Investments sowie den weiteren Ausbau des CARDEA Portfolios mit unserem Arrangement zu unterstützen"

DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG ist eine auf Deutsche Nahversorger und Supermarkt Immobilien spezialisierte Aktiengesellschaft.

°