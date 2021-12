Deutsche Post AG: Deutsche Post DHL Group leitet Führungswechsel ein - Dr. Tobias Meyer, CEO P&P Deutschland, übernimmt Vorstandsvorsitz zum Mai 2023

Ad Hoc: Deutsche Post DHL Group leitet Führungswechsel ein - Dr. Tobias Meyer, CEO P&P Deutschland, übernimmt Vorstandsvorsitz zum Mai 2023

In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Deutsche Post AG den Führungswechsel der Deutsche Post DHL Group eingeleitet. Dr. Frank Appel hat sich entschlossen, nicht für eine weitere volle Vertragslaufzeit zur Verfügung zu stehen. Der Aufsichtsrat verlängerte daher den Vertrag von Dr. Frank Appel bis zur Hauptversammlung am 4. Mai 2023; Post & Paket Deutschland-Chef Dr. Tobias Meyer übernimmt ab Juli 2022 das Ressort Global Business Services und ab Mai 2023 als Vorstandsvorsitzender. Zum 1. Juli 2022 zieht Nikola Hagleitner, bisher Vertriebschefin von Post & Paket Deutschland, als Leiterin des Ressorts in den Konzernvorstand ein.

Meyer trat 2013 ins Unternehmen ein und durchlief verschiedene Positionen, u.a. als Leiter Konzernentwicklung, Chief Operation Officer bei DHL Global Forwarding, Freight (DGFF), als Leiter Betrieb und IT im Ressort Post & Paket Deutschland und zuletzt seit März 2019 als Leiter dieses Ressorts und Mitglied des Konzernvorstands.

"Mit Tobias Meyer übernimmt ein ausgewiesener Kenner des Konzerns. Er ist die ideale Besetzung, um den eingeschlagenen Kurs erfolgreich weiterzuführen. Mit der ,Strategie 2025' hat der Vorstand erfolgreich die Weichen für die großen Megatrends Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Globalisierung und eCommerce gestellt", sagte Dr. Nikolaus von Bomhard, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Post AG.

Von Bomhard weiter: "Wir danken Frank Appel, dass er für den geordneten Übergang zur Verfügung steht. In mehr als 13 Jahren an der Spitze hat er Herausragendes für Deutsche Post DHL Group geleistet. Frank Appel hat das Unternehmen zu einem weltweit führenden Logistiker gemacht, das Menschen und Märkte verbindet und Wegbereiter des globalen Handels ist. Unter Appels Führung ist das Unternehmen von Rekord zu Rekord geeilt, Deutsche Post DHL Group hat ihm viel zu verdanken."

