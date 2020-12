DGAP-Adhoc: DIC Asset AG übernimmt Logistikspezialisten RLI Investors (deutsch)

DIC Asset AG übernimmt Logistikspezialisten RLI Investors

DIC Asset AG übernimmt Logistikspezialisten RLI Investors

Frankfurt am Main, 23. Dezember 2020 - Die DIC Asset AG ( WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4) erwirbt mit heutiger Vertragsunterzeichnung 100% der Anteile an der RLI Investors GmbH, München sowie einen Minderheitsanteil von 25% an der Realogis Holding GmbH, München ("Realogis"). Der Kaufpreis liegt bei rund 42 Mio. Euro. Der Übergang in den DIC-Asset-Konzern wird zu Beginn des ersten Quartals 2021 erfolgen.

RLI Investors verwaltet aktuell Assets under Management in Höhe von über 700 Mio. Euro. Mit dem Erwerb baut die DIC Asset AG die strategisch wichtige Asset-Klasse Logistik für nationale und internationale Investoren auf ihrer Immobilien-Management-Plattform weiter aus.

