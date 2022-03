DGAP-Adhoc: Die ASMALLWORLD AG erwartet vom Ukraine-Konflikt nur minimale Auswirkungen auf ihr Geschäft (deutsch)

Die ASMALLWORLD AG erwartet vom Ukraine-Konflikt nur minimale Auswirkungen auf ihr Geschäft

Zürich, 02.03.2022 - Die ASMALLWORLD AG teilte ihren Investoren heute mit, dass die direkten Auswirkungen des anhaltenden Ukraine-Konflikts auf ihr Geschäft nur minimal sein werden. Weniger als 1 % des Subscriptions-Segments kommt aus Russland und der Ukraine, und im Service-Segment ist der Anteil sogar noch kleiner.

Die anhaltende Krise in der Ukraine hat zu einer gewissen Unsicherheit hinsichtlich der Auswirkungen dieses Ereignisses auf die Geschäfte von ASMALLWORLD geführt. Daher möchte das Unternehmen seine Investoren darüber informieren, dass die direkten Auswirkungen des Konflikts äusserst begrenzt sein werden, da nur ein kleiner Teil des Geschäfts aus der Ukraine und Russland stammt. Im Subscriptions-Segment stammt weniger als 1% des Umsatzes aus diesen beiden Ländern und im Services-Segment ist der Anteil sogar noch tiefer.

2021 war das beste Jahr in der Geschichte von ASMALLWORLD - Ausblick bleibt positiv

Für 2021 hat ASMALLWORLD seine Umsatzprognose zweimal angehoben. Im November bestätigte das Unternehmen zuletzt seine Guidance mit einem erwarteten Umsatz von CHF 14-14,5 Mio., was einem erwarteten Wachstum von 16-20% gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Der EBITDA soll sogar um 35-55% angestiegen sein, von CHF 1,49 Mio. auf CHF 2,0-2,3 Mio. Die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 werden am 17. März 2022 veröffentlicht.

Für das Jahr 2022 hat ASMALLWORLD noch keine offizielle Guidance abgegeben, geht aber davon aus, dass das Unternehmen seinen starken Wachstumskurs trotz der aktuellen Ereignisse fortsetzen wird.

