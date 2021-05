DGAP-Adhoc: Die cash.life AG meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

Die cash.life AG meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020

^ DGAP-Ad-hoc: cash.life AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Die cash.life AG meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020

27.05.2021 / 06:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die cash.life AG meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 - Vorläufige Zahlen 2020 liegen über den Erwartungen - Jahresüberschuss für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 voraussichtlich von 1,6 Millionen Euro - Dadurch voraussichtlich Steigerung des Eigenkapitals auf über 18 Millionen Euro - Steigerung des Ankaufsvolumens an Lebensversicherungspolicen im Berichtszeitraum auf über 10 Millionen Euro (Vorjahr: 3,6 Millionen Euro)

Berlin, 27. Mai 2021: Die vorläufigen Zahlen der cash.life AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 liegen über den Erwartungen.

Der Jahresüberschuss beträgt voraussichtlich 1,6 Millionen Euro. Aufgrund des Obsiegens vor dem Bundesfinanzhof wurden der cash.life AG in 2020 Gerichts- und Beratungskosten von zirka 1,7 Millionen Euro erstattet. Das Eigenkapital zum 31.12.2020 steigt infolge des Jahresüberschusses voraussichtlich auf über 18 Millionen Euro (31.12.2019: 16,7 Millionen Euro).

Das Ankaufsvolumen an Lebensversicherungspolicen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 konnte voraussichtlich von 3,6 Millionen Euro auf über zehn Millionen Euro gesteigert und somit mehr als verdoppelt werden. Der Handelsbestand, also das Volumen an selbst gehaltenen Lebensversicherungspolicen, beträgt zum 31.12.2020 dadurch voraussichtlich rund 17,4 Millionen Euro (31.12.2019: 7,6 Millionen Euro) und konnte somit ebenfalls mehr als verdoppelt werden.

Die finalen Zahlen werden mit dem Jahresabschluss nach dessen Feststellung voraussichtlich im Juni veröffentlicht.

Der Vorstand

Kontakt: cash.life AG Alex Brinkmann Alte Jakobstraße 85/86 10179 Berlin Tel.: +49 30 9203333-18 Fax: +49 30 9203333-58

27.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: cash.life AG Alte Jakobstraße 85/86 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)89 286-953-215 Fax: +49 (0)89 286-953-219 E-Mail: ir@cashlife.de Internet: www.cashlife.de

ISIN: DE0005009104

WKN: 500910 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover (Mittelstandsbörse Deutschland) EQS News ID: 1201130

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1201130 27.05.2021 CET/CEST

°