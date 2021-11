DGAP-Adhoc: Die Halbleiterkrise bremst Wachstum trotz starkem Auftragseingang, DVS TECHNOLOGY AG passt Ausblick für Geschäftsjahr 2021 an (deutsch)

Die Halbleiterkrise bremst Wachstum trotz starkem Auftragseingang, DVS TECHNOLOGY AG passt Ausblick für Geschäftsjahr 2021 an

Die Auswirkungen der Halbleiterkrise führen in Verbindung mit den wieder aufkeimenden Corona-Restriktionen zu Störungen in den Lieferketten, wie auch Verzögerungen in den kundenseitigen Abruf- und Abnahmeprozessen.

Mit unterschiedlichen Entwicklungen der DVS Sparten und Gesellschaften erwartet die DVS TECHNOLOGY GROUP im vierten Quartal 2021 insgesamt eine kontinuierliche Verbesserung der Auftragseingangssituation, bei guter Projektlage. Die DVS TECHNOLOGY GROUP erwartet im vierten Quartal 2021 einen Auftragseingang zwischen Mio. EUR 55 und Mio. EUR 65. Dies entspricht einem Auftragseingang von Mio. EUR 218 bis Mio. EUR 224 für 2021, der 16% bzw. 20% über Vorjahresniveau liegt. Aufgrund von Verschiebungen aus dem dritten Quartal, geht sie im vierten Quartal 2021 von erhöhten Umsätzen aus. Diese Verschiebungen sind im Wesentlichen auf Zuliefer-, Abnahme- und Prozessverzögerung durch die Chipkrise und damit einhergehenden Lieferengpässen bei Rohmaterialien und Komponenten in Verbindung mit der wieder aufkeimenden Covid 19 Pandemie zurückzuführen. Die Realisierung der Umsätze im vierten Quartal sind insoweit in hohem Maße von einer Veränderung der Reisemöglichkeiten und Maschinen-Inbetriebnahmen abhängig. Die Umsatzerwartung der DVS TECHNOLOGY GROUP liegt im vierten Quartal in einer Bandbreite zwischen Mio. EUR 56 und Mio. EUR 66. Die Rückkehr zur positiven Umsatzentwicklung im vierten Quartal wird zu einem Jahresumsatz von Mio. EUR 206 bis Mio. EUR 210 führen, dies bedeutet ein Anstieg von 6% bis 8% im Vergleich zum Vorjahr 2020 mit Mio. EUR 194. Das budgetierte EBITDA in Höhe von Mio. EUR 17,6 (8,3%) wird aus jetziger Sicht und aufgrund der hohen Abhängigkeit von der zunehmenden Umsatzrealisierung und der weiteren strategischen Neuausrichtung einiger Gesellschaften in den Bereichen E-Mobilität und Digitalisierung in einer Bandbreite zwischen Mio. EUR 11 (5,5%) und Mio. EUR 13 (6,1%) betragen. Für das Jahr 2021 wird mit einem positiven Ergebnis vor Steuern i.H.v. Mio. EUR 1 bis Mio. EUR 2 (0,5%-1%) gerechnet, dies entspricht einer Ergebnisverbesserung von bis zu Mio. EUR 3 im Vergleich zum Vorjahr mit TEUR -991.

