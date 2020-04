DGAP-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: (deutsch)

DO & CO Aktiengesellschaft:

Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt Nachfolgendes bekannt:

Angesichts der massiven Reduktion des weltweiten Flugangebots aufgrund der andauernden COVID-19 Pandemie, und der deshalb von Behörden verfügten Beschränkungen und Verbote für Veranstaltungen und dem Betrieb von Restaurants, können die Umsatz- und Ergebniserwartungen der Analysten für das, am 1. April begonnene, Geschäftsjahr 2020/2021 nicht erreicht werden.

Zur Aufrechterhaltung des Betriebs hat der Vorstand ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Einsparung von Personal- und Sachkosten beschlossen, dass sich bereits in Umsetzung befindet.

Weiters ist davon auszugehen, dass das positive operative Ergebnis des Geschäftsjahres 2019/20 durch Sonderbelastungen, die aus der Krise und Ihrer Folgen auf die Geschäftstätigkeit resultieren, beeinträchtigt wird.

Das Unternehmen hat sich in den letzten Wochen aus heutiger Sicht ausreichend Liquidität gesichert um den Fortbestand zu gewährleisten.

Wegen der andauernden und starken Dynamik der durch die Pandemie hervorgerufenen Entwicklung ist derzeit auch noch nicht abzuschätzen, wann ein Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/2021 gegeben werden kann.

Auf Grund des Versammlungsverbotes wird die Jahreshauptversammlung nicht wie geplant am 15. Juli 2020 in Wien stattfinden. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Vorstand hat beschlossen der Hauptversammlung vorzuschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019/20 auszuzahlen.

