DGAP-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: (deutsch)

Wien, am 15. Jänner 2021 Hauptversammlung ermächtigt Vorstand zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss und beschließt bedingte Kapitalerhöhung

Die am 15. Jänner 2021 stattgefundene außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der DO & CO Aktiengesellschaft ("Hauptversammlung 01/2021") hat die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,--, mit denen Bezugs- und/oder Umtauschrechte auf bis zu 1.350.000 Stück auf Inhaber lautender Aktien der Gesellschaft verbunden sind, auszugeben, beschlossen. Für die Bedienung der Bezugs- und/oder Umtauschrechte kann der Vorstand das mit gesondertem Beschluss der Hauptversammlung 01/2021 neu geschaffene bedingte Kapital verwenden. Die konkreten Ausgabebedingungen sind vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzusetzen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die auszugebenden Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.

Die Hauptversammlung 01/2021 hat ferner die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 2.700.000,-- durch Ausgabe von bis zu 1.350.000 Stück auf Inhaber lautender neuer Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) zur Ausgabe an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, zu der der Vorstand gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung 01/2021 ermächtigt ist, beschlossen.

