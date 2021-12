DGAP-Adhoc: Doralis SE: Reverse IPO der Deutsche Payment A1M AG durch Verschmelzung zur Aufnahme auf die Doralis SE (deutsch)

Doralis SE: Reverse IPO der Deutsche Payment A1M AG durch Verschmelzung zur Aufnahme auf die Doralis SE

Doralis SE, Hamburg

- Reverse IPO der Deutsche Payment A1M AG durch Verschmelzung zur Aufnahme auf die Doralis SE -

Die Doralis SE ("Doralis") hat erfolgreich die Verhandlungen mit der Deutsche Payment A1M AG ("Deutsche Payment") über einen möglichen Reverse IPO der Deutsche Payment durch Verschmelzung zur Aufnahme auf die Doralis abgeschlossen. Durch die Verschmelzung wird der Doralis erstmalig ein operativer Geschäftsbetrieb zugeführt.

Bei der Deutsche Payment handelt es sich um eine operativ agierende Gesellschaft, die im Bereich der entgeltlichen Vermittlung von Geschäftskunden an lizensierte Zahlungsdienstleister und Dienstleistungen, insbesondere technische Dienstleistungen, tätig ist.

In diesem Zusammenhang haben die Doralis und die Deutsche Payment am 20. Dezember 2021 nach entsprechender Zustimmung zu dem Vorhaben durch die Börse Düsseldorf zur Umsetzung des Reverse IPO der Deutsche Payment durch Verschmelzung auf die Doralis einen Verschmelzungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlungen der beiden Gesellschaften haben am selbigen Tag dem Vorhaben zudem formal zugestimmt.

Mit einer Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der Doralis und damit dem Vollzug des Reverse IPO ist Anfang Q1 2022 zu rechnen.

Hamburg, 20. Dezember 2021

Alexander Herbst Geschäftsführender Direktor

Sprache: Deutsch Unternehmen: Doralis SE Alter Wall 32 20457 Hamburg Deutschland Telefon: + 49 40 809031 9160 E-Mail: info@doralis.de Internet: www.doralis.de

ISIN: DE000A2P74C5

WKN: A2P74C Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf EQS News ID: 1260112

1260112 20.12.2021 CET/CEST

