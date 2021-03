DGAP-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger fordert Inhaber der Genussscheine der Serie D zur Abgabe eines Verkaufsangebots auf (deutsch)

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger fordert Inhaber der Genussscheine der Serie D zur Abgabe eines Verkaufsangebots auf

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger fordert Inhaber der Genussscheine der Serie D zur Abgabe eines Verkaufsangebots auf

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA fordert die Inhaber der Genussscheine der Serie D ( ISIN DE0005550719 , WKN 555071) dazu auf, Dräger ein Angebot zum Verkauf dieser Genussscheine zu einem Kurs von jeweils 542,00 Euro zu unterbreiten.

Sämtliche 566.819 Genussscheine der Serie D wurden am 24. März 2020 gemäß § 6 Abs. 3 der Genussscheinbedingungen unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 24 Monaten zum Ende des Kalenderjahres 2022 gekündigt. Die Genussscheine werden am 2. Januar 2023 zum Preis von je 546,20 Euro zurückgeführt. Inhaber der Genussscheine haben bereits jetzt die Möglichkeit die Genussscheine vorzeitig zum Preis von 542,00 Euro Dräger zum Rückkauf anzubieten. Der Angebotspreis liegt somit rund 9 Euro über dem Schlusskurs der Genussscheine der Serie D an der Frankfurter Wertpapierbörse vom letzten Handelstag vor der Angebotsveröffentlichung.

Die Angebotsperiode beginnt am 01. März 2021 (einschließlich) und endet am 19. März 2021 um 17:00 Uhr (CET). Inhaber dieser Genussscheine erhalten in den kommenden Tagen eine Benachrichtigung von Ihrer Depotbank zum individuellen Ablauf zur Abgabe eines Verkaufsangebots. Die Ergebnisse dieses Angebots werden kurz nach Ablauf der Angebotsfrist veröffentlicht. Dräger plant einen Betrag von bis zu 100 Millionen Euro für den Rückkauf der Genussscheine aufzuwenden, wobei dieser Betrag im freien Ermessen von Dräger erhöht werden kann. Dräger wird diesen Betrag mittels bestehender Liquidität finanzieren.

Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG als persönlich haftende Gesellschafterin beabsichtigt mit dem Rückkauf, die Kapitalstruktur der Drägerwerk AG & Co. KGaA bereits in diesem Geschäftsjahr zu vereinfachen und zu verbessern, da die Genussscheine ihre Funktion als Eigenkapitalinstrument weitgehend verloren haben und einer optimalen Eigenkapitalfinanzierung der Drägerwerk AG & Co. KGaA durch Aktien entgegenstehen.

Das Angebot richtet sich nicht an U.S.-Personen (wie in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung definiert) oder an Personen, die sich in den USA befinden oder dort ansässig sind. Die Aufforderung wird gemäß den im Tender Offer Memorandum vom 01. März 2021 dargelegten Bestimmungen und Bedingungen durchgeführt und unterliegt weiteren darin enthaltenen Einschränkungen und Bedingungen. Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55 23558 Lübeck, Deutschland www.draeger.com

Investor Relations: Thomas Fischler Tel. +49 451 882-2685 thomas.fischler@draeger.com

Corporate Communications: Melanie Kamann Tel. +49 451 882-3998 melanie.kamann@draeger.com

