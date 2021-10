DGAP-Adhoc: EASY SOFTWARE AG: Rechtskraft der Entscheidung im Schadensersatzverfahren 'ScanOptic' (deutsch)

EASY SOFTWARE AG: Rechtskraft der Entscheidung im Schadensersatzverfahren 'ScanOptic'

Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 MAR - Rechtskraft der Entscheidung im Schadensersatzverfahren "ScanOptic"

Der Bundesgerichtshof hat die Nichtzulassungsbeschwerde von Manfred A. Wagner gegen das Urteil des OLG Düsseldorf vom 13. November 2020 zurückgewiesen. Der Rechtsstreit über die Schadensersatzforderung der EASY SOFTWARE AG gegen Manfred A. Wagner in Höhe von rund EUR 3 Mio. (inklusive Zinsen) ist damit rechtskräftig zugunsten der EASY SOFTWARE AG abgeschlossen.

