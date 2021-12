DGAP-Adhoc: edding Aktiengesellschaft: Firmengründer Volker D. Ledermann verstorben (deutsch)

edding Aktiengesellschaft: Firmengründer Volker D. Ledermann verstorben

Mit tiefem Bedauern teilen wir mit, dass unser Firmengründer Volker Detlef Ledermann gestern im Alter von 89 Jahren verstorben ist.

Da dies vor dem Hintergrund der Altersversorgung von Herrn Ledermann auch Auswirkungen auf unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat, ist die Bekanntgabe dieser Nachricht im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung geboten. Für die edding Aktiengesellschaft und den edding Konzern ergeben sich basierend auf den Zahlen zum letzten Bilanzstichtag die folgenden Effekte, wobei sich gegebenenfalls der jeweils zuerst genannte Betrag auf den Konzernabschluss und der zweite Betrag auf den Einzelabschluss der edding AG bezieht.

Vermögens- und Ertragslage

Die jetzt aufzulösende Pensionsrückstellung für Herrn Ledermann betrug zum letzten Bilanzstichtag am 31.12.2020 6,0 Mio. EUR (IFRS) bzw. 5,7 Mio. EUR (HGB). Während im Konzernabschluss eine ergebnisneutrale Auflösung als "versicherungsmathematischer Gewinn" außerhalb der Konzerngewinn- und Verlustrechnung erfolgt, ist diese Rückstellung im Einzelabschluss gewinnerhöhend aufzulösen. Auf Basis der Zahlen zum 31.12.2020 ergibt sich im Konzernabschluss unter Berücksichtigung von latenten Steuern ein ergebnisneutraler Effekt in Höhe von 4,2 Mio. EUR, während sich im Einzelabschluss der positive Ergebniseffekt nach Steuern auf ebenfalls 4,2 Mio. EUR beläuft. Der Nettopensionsaufwand einschließlich der Zinseffekte im Geschäftsjahr 2020 betrug weniger als 0,1 Mio. EUR (IFRS) bzw. 0,9 Mio. EUR (HGB).

Finanzlage

Die ab sofort entfallenden laufenden Pensionszahlungen beliefen sich im vergangenen Geschäftsjahr 2020 auf 1,1 Mio. EUR.

Über Volker Detlef Ledermann: Im Jahr 1960 hatte Volker D. Ledermann das Unternehmen edding gemeinsam mit seinem Schulfreund Carl-Wilhelm Edding gegründet und die Geschicke des Unternehmens bis weit nach dem Börsengang im Jahr 1986 gestaltet. Ledermann hat mit seinem Mut neue Wege zu gehen und seinem Verantwortungsgefühl für Mensch und Umwelt die Unternehmenskultur von edding als Familienunternehmen nachhaltig definiert. Bis 1995 war er als Mitglied des Vorstands und danach bis 2005 als Vorsitzender des Aufsichtsrats tätig. Seit der Sohn Per Ledermann im Jahr 2005 als Vorstandsmitglied die Nachfolge antrat, hat er sich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen, stand dem neuen Vorstand aber stets mit seiner Erfahrung beratend zur Seite. Er hat das Unternehmen bis heute geprägt und wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Volker Ledermanns Philosophie war stets, dass die Verantwortung von Unternehmen nicht bei der Bilanz enden darf; das wird auch in Zukunft unser Leitbild sein.

Über die edding AG: Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat im Jahr 2020 mit seinen im Jahresdurchschnitt 679 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Konzernumsatz in Höhe von 125,7 Mio. EUR erwirtschaftet. Die edding-Gruppe entwickelt unter den Marken edding und Legamaster Produkte und Dienstleistungen, die Menschen in ihrem Privat- und Berufsleben unterstützen, sich selbst auszudrücken und ihre Ziele zu erreichen. edding besitzt über sechs Jahrzehnte Expertise in Entwicklung, Produktion und internationalem Vertrieb von Produkten, die Farbe zu gestalterischen und arbeitsbegleitenden Zwecken adäquat auf Oberflächen bringen. Das Angebot reicht von Stiften und Markern über Farbsprays bis zu Nagellack und Tattoofarben. eddings Lösungen für professionelle Anwender in Unternehmen sowie in Bildungseinrichtungen fördern die Digitalisierung, ermöglichen neue Formen der Zusammenarbeit und erhöhen die Kommunikationsfähigkeit von Menschen und Organisationen. Als internationale Marke ist edding täglich Bestandteil der Lebenswelt vieler Menschen und sich seiner Verantwortung für faires und nachhaltiges Handeln stets bewusst.

Erläuterung EBIT als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für "Earnings Before Interest and Taxes". Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen (inklusive auf Nutzungsrechte im Sinne des IFRS 16), zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das EBIT ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. Es erfolgt keine Bereinigung um etwaige außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge.

Ahrensburg, 7. Dezember 2021 edding Aktiengesellschaft Der Vorstand

