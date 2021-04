DGAP-Adhoc: Edisun Power Europe AG: Wechsel in der Geschäftsleitung der Edisun Power Gruppe (deutsch)

Edisun Power Europe AG: Wechsel in der Geschäftsleitung der Edisun Power Gruppe

Ad-hoc-Pressemitteilung Zürich, 28. April 2021

Wechsel in der Geschäftsleitung der Edisun Power Gruppe

Der CFO der Edisun Power Gruppe, Reto Simmen, hat entschieden, ausserhalb der Gruppe eine neue Herausforderung anzunehmen. Er wird die Gruppe spätestens per Ende Oktober verlassen.

Reto Simmen hat wesentlich zu einer effizienten und zuverlässigen finanziellen Führung der Gruppe beigetragen. Edisun Power bedankt sich bei Reto Simmen für seine hervorragende Arbeit und wünscht ihm alles Gute für die neue Aufgabe.

Über die Nachfolgeregelung wird der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit informieren.

Für weitere Informationen Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 38 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal.

Edisun Power Europe AG Universitätstrasse 51 8006 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 266 61 20 E-Mail: info@edisunpower.com Internet: www.edisunpower.com

ISIN: CH0024736404 Valorennummer: 2473640 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1189584

