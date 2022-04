DGAP-Adhoc: EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis 2021 (deutsch)

EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis 2021

^ EEII AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Generalversammlung EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis 2021

29.04.2022 / 18:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-Hoc Information gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

Zug, 29. April 2022

EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis 2021

EEII meldet einen Gewinn von CHF 2'383'589 (2020: Verlust von CHF 2'909'222) für das Jahr 2021. Das Geschäftsergebnis wurde vom starken Kursanstieg der Gazprom ADRs getragen. Die einzig verbliebene Investition legte in der Berichtsperiode um CHF 2'602'708 an Wert zu. Kostenseitig entwickelten sich die Werte im Rahmen des Vorjahres mit einer leichten Zunahme um 5.4 % auf CHF 416'808 (2020: 395'571), welche auf die Suche der Gesellschaft nach einem neuen Ankerinvestor zurückzuführen ist. Der innere Wert der Aktie (NAV) erhöhte sich auf CHF 4.62, was einem Plus von 51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (2020: CHF 3.06)

Wie die Gesellschaft im September 2021 mitteilte, scheiterte die geplante Übernahme der Aktienmehrheit durch Nacala Worldwide AG trotz verschiedenen Vertragsverlängerungen, die der Übernehmerin gewährt worden waren. Im Anschluss daran leitete der Verwaltungsrat eine Überprüfung der verschiedenen Optionen für EEII in die Wege, dies in enger Abstimmung mit der Hauptaktionärin.

Die sehr gute Kursentwicklung der Gazprom ADRs im Zuge der anziehende Energiepreise liess positive Perspektiven für das Jahr 2022 erwarten. Mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich jedoch die Ausgangslage für EEII abrupt geändert. Nicht nur kollabierte der Wert der Gazprom ADRs innerhalb weniger Tage auf USD 0.58, sondern der Handel mit den ADRs an der Londoner Börse wurde am 2. März 2022 vollständig eingestellt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Gesellschaft mit einer Situation konfrontiert, in der die einzige Portfolioinvestition bis auf weiteres nicht mehr handelbar ist. Wann der Handel wieder aufgenommen und in welcher Höhe die Gazprom ADRs dann von den Märkten bewertet werden, ist nicht abzuschätzen. Zudem ist angesichts der politischen Situation - anhaltende Invasion der Ukraine durch Russland, westliche Sanktionen gegen Russland, Russlands Reaktionen darauf mit den ausgestossenen Kriegsdrohungen gegen den Westen und der damit einhergehenden Instabilität der ganzen Region - der Investment Case der EEII AG (Investitionen in Energie- und Infrastrukturanlagen vor allem im Bereich der ehemaligen Sowjetunion) stark unter Druck geraten. Vor diesem Hintergrund prüft der Verwaltungsrat alle strategischen Optionen.

Der vollständige Jahresbericht 2021 sowie weitergehende Informationen stehen auf der Webseite www.eeii.ch zum Herunterladen zur Verfügung; eine Kopie davon wird den Aktionären auf Wunsch schriftlich zugestellt.

Die Generalversammlung der EEII AG findet am 22. Juni 2022, 11.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft statt. Die Einladung zur Generalversammlung wird zeitgerecht unter folgendem Link einsehbar sein: www.eeii.ch

Weitere Informationen:

Marcus H. Bühler, CEO (Tel: +41-44-552 43 43). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4f7f01aadaf36b0fbe6f4b3c2424a162 Dateibeschreibung: Remuneration Report 2021

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: EEII AG Alpenstrasse 15 6304 Zug Schweiz Telefon: +41 41 729 42 80 Fax: +41 41 729 42 29 E-Mail: info@eeii.ch Internet: www.eeii.ch

ISIN: CH0007162958 Valorennummer: 940179 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1340339

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1340339 29.04.2022 CET/CEST

°