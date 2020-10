DGAP-Adhoc: Eifelhöhen-Klinik AG: Wahlen zum Aufsichtsrat (deutsch)

Eifelhöhen-Klinik AG: Wahlen zum Aufsichtsrat

Wahlen zum Aufsichtsrat

Im Rahmen der Hauptversammlung der Eifelhöhenlinik AG am 15.10.2020 wurden Herr Dipl.-Oec. Jörg Karsten Leue als Aufsichtsrat bestätigt und für eine weitere Amtszeit gewählt. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Herr Klaus Dirks. Bei der Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds konnte keiner/keine der vorgeschlagenen Kandidaten / Kandidatin eine erforderliche Mehrheit erzielen, so dass der Aufsichtsrat derzeit nicht über die für seine Beschlussfähigkeit erforderliche Mitgliederanzahl verfügt. Der Vorstand der Gesellschaft wird nun unverzüglich das gerichtliche Bestellungsverfahren (§ 104 AktG) zur Wiederherstellung der Beschlussfähigkeit einleiten.

