DGAP-Adhoc: Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf (deutsch)

Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf

^ DGAP-Ad-hoc: Cryptology Asset Group PLC / Schlagwort(e): Markteinführung/Markteinführung Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf

30.04.2020 / 16:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Cryptology Asset Group p.l.c.: Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf

Die Börse Düsseldorf hat heute der Antragstellenden Small & Mid Cap Investmentbank AG mitgeteilt, dass dem Antrag auf Einbeziehung der Aktien der Cryptology Asset Group p.l.c., Sliema/Malta (ISIN MT0001770107) in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf stattgegeben wird und die Aktien voraussichtlich zum 5. Mai 2020 in den Handel des allgemeinen Freiverkehrs der Börse Düsseldorf einbezogen werden.

Über die Cryptology Asset Group p.l.c. Die Cryptology Asset Group p.l.c. mit Sitz in Sliema, Malta ist eine Management- und Investmentgesellschaft, die weltweit insbesondere in Unternehmen investiert, die sich mit Blockchain-Geschäftsmodellen befassen. Dabei werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen eingegangen. Zu den Beteiligungen gehören unter anderem block.one LLC, die Northern Data AG und die Iconic Holdings GmbH. Darüber hinaus berät Cryptology Unternehmen im Bereich Blockchain und Token-Development.

Kontakt:

Cryptology Asset Group p.l.c. Jefim Gewiet (CEO) Block A, Apt. 12, ,Il-Piazzetta', Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta Tel.: +356 799 85 85 1 E-mail: info@cryptology-ag.com

Weitere Informationen stehen unter https://www.cryptology-ag.com bereit.

30.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cryptology Asset Group PLC Block A, Apt. 12, Il-Piazzetta, Tower Road SLM 1605 Sliema Malta E-Mail: info@cryptology-ag.com Internet: cryptology-ag.com

ISIN: MT0001770107

WKN: A2JDEW Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1034135

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1034135 30.04.2020 CET/CEST

°