DGAP-Adhoc: Einhell Germany AG: Vorläufige Umsatzzahlen zum 30. November 2020 / Anpassung der Prognose (deutsch)

Vorläufige Umsatzzahlen zum 30. November 2020 / Anpassung der Prognose

Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt:

Nach Vorliegen der vorläufigen Umsatzzahlen zum 30. November 2020 konnte der Einhell-Konzern im Zeitraum Januar bis November 2020 Umsätze von ca. 665 Mio. Euro (i. Vj. 566 Mio. Euro) erzielen.

Der Einhell-Konzern erhöht seine ursprüngliche Prognose.

Es wird für das Geschäftsjahr 2020 nun mit Umsätzen in Höhe von 700 Mio. Euro (bisher 670 Mio. Euro / i. Vj. 605 Mio. Euro), sowie einer Rendite vor Steuern von 7,0% (bisher 6,5% / i. Vj. 5,4%) gerechnet.

Ausschlaggebend hierfür sind das unerwartet gute Herbstgeschäft in Europa sowie ein exzellenter Start in das Gartenjahr auf der Südhalbkugel. Die Umsätze in Australien und Südamerika liegen bisher deutlich über den Planungen.

Landau/Isar, 2. Dezember 2020

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Telefon: +49 (0)9951-942-166 Fax: +49 (0)9951-942-293 E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com Internet: www.einhell.com

ISIN: DE0005654933 , DE0005654909

WKN: 565493, 565490 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1152335

