DGAP-Adhoc: Einladung zur Webcast-Präsentation von Cosmo zu den Ergebnissen des Gesamtjahres 2021 und des Ausblicks 2022 am 23. März 2022 (deutsch)

Einladung zur Webcast-Präsentation von Cosmo zu den Ergebnissen des Gesamtjahres 2021 und des Ausblicks 2022 am 23. März 2022

^ Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Konferenz Einladung zur Webcast-Präsentation von Cosmo zu den Ergebnissen des Gesamtjahres 2021 und des Ausblicks 2022 am 23. März 2022

16.03.2022 / 06:00 GMT/BST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Dublin, Irland - 16. März 2022: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN,

XETRA: C43) («Cosmo») gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2021 am Mittwoch, den 23. März 2022 um 07:00 Uhr MEZ und damit früher als ursprünglich geplant (31. März 2022) veröffentlichen wird. Cosmo lädt Investoren, Finanzanalysten und Wirtschafts-/LifeSciences-Journalisten zu einem Live-Video-Webcast ein, der um 14:00 Uhr MEZ mit CEO Alessandro Della Chà und CFO Niall Donnelly stattfinden wird, um die finanziellen und operativen Ergebnisse in 2021 sowie die nächsten Meilensteine des Unternehmens zu diskutieren.

Live-Telefonkonferenz und Video-Webcast-Präsentation: Datum: Mittwoch, 23. März 2022 Uhrzeit: 14:00 MEZ

Webcast Link: Chrome (empfohlen) oder Firefox https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=96saDCmZ

Bitte beachten Sie die Funktion zur Eingabe von Fragen via Webcast.

Per Telefon Teilnehmende, die Fragen mündlich per Telefon stellen möchten, können die folgenden Nummern anrufen. Um einen reibungslosen Zugang zu gewährleisten, rufen Sie bitte etwa zehn Minuten vor dem geplanten Beginn der Telefonkonferenz an.

Schweiz / Europa +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien +44 (0) 207 107 06 13 USA +1 (1) 631 570 56 13

Die Präsentation und die Medienmitteilung sowie der Geschäftsbericht 2021 stehen ab dem 23. März 2022, 07:00 Uhr MEZ, unter www.cosmopharma.com zum Download bereit.

Replay Der Webcast wird zusammen mit der Präsentation kurz nach der Veranstaltung online verfügbar sein und drei Monate lang abgerufen werden können.

Finanzkalendar Generalversammlung 2022 27. Mai 2022 Halbjahresabschluss 2022 29. Juli 2022 Über Cosmo Pharmaceuticals Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung der Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen konzentriert. Cosmo hat auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM), seinem Gerät mit künstlicher Intelligenz, das bei der Erkennung von Anzeichen von Darmkrebs hilft. Cosmo hat Aemcolo(R) an Red Hill Biopharma Ltd. für die USA und Relafalk(R) an Dr. Falk Gmbh für die EU und andere Länder lizenziert. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

Juristischer Hinweis (in Englisch) Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cosmo undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Kontakt Hazel Winchester Head of Investor Relations Cosmo Pharmaceuticals N.V. Tel: +353 1 817 03 70 hwinchester@cosmopharma.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cosmo Pharmaceuticals N.V. Riverside 2, Sir John Rogerson's Dublin 2 Dublin Irland Telefon: + 353 1 817 0370 E-Mail: info@cosmopharma.com Internet: https://www.cosmopharma.com/

ISIN: NL0011832936 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1303543

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1303543 16.03.2022 GMT/BST

°