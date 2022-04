Ekosem-Agrar AG befindet sich aufgrund der Auswirkungen des Russland-Ukraine Konflikts in einer finanziellen Krise und beruft Anleihegläubigerversammlungen für die Restrukturierung der Anleihen ein

05.04.2022 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Walldorf, 5. April 2022 - Der Vorstand der Ekosem-Agrar AG gibt bekannt, dass sich die Gesellschaft aufgrund der Auswirkungen des Russland-Ukraine Konflikts in einer finanziellen Krise befindet. Die wesentlichen Gründe hierfür sind zum einen, dass sich in Euro und USD zu bezahlende Inputstoffe wie Saatgut, Dünger und Ersatzteile für Landmaschinen erheblich verteuert und sich bei der Beschaffung von Inputstoffen teilweise massive Auswirkungen hinsichtlich Lieferfähigkeit und Logistik ergeben haben. Zum anderen ist die Kapitalmarktrefinanzierung von Unternehmen mit Russlandbezug und die Versorgung mit Liquidität massiv erschwert worden und der Zahlungsverkehr zwischen der Russischen Föderation und Deutschland aufgrund der gegenseitigen Sanktionen und Restriktionen erheblich eingeschränkt.

Ferner gibt der Vorstand der Ekosem-Agrar AG bekannt, dass er mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, den Gläubigern der EUR 78 Mio. 8,5% Inhaber-Teilschuldverschreibungen (ISIN: DE000A1RORZ5 / WKN A1RORZ) ("ESA-Anleihe 2012/2022") und der EUR 100 Mio. 7,5% Inhaber-Teilschuldverschreibungen ( ISIN: DE000A2YNR08 / WKN A2YNR0) ("ESA-Anleihe 2019/2024"; ESA-Anleihe 2012/2022 und ESA-Anleihe 2019/2024 zusammen "ESA-Anleihen") jeweils ein Restrukturierungskonzept für diese Anleihen zur Beschlussfassung vorzulegen. Das Restrukturierungskonzept für die ESA-Anleihen enthält im Wesentlichen folgende Eckpunkte:

- Beschlussfassungen über die Restrukturierung der ESA-Anleihen, insbesondere über die Verlängerung der Fälligkeiten der Hauptforderungen der ESA-Anleihen um jeweils weitere fünf Jahre und die Reduzierung der Zinsen auf jährlich 2,5 %, verbunden mit einem qualifizierten Rangrücktritt auf die Zinsen,

- Beschlussfassungen über die Ausschlüsse der Rückzahlungsoptionen Put bei einem Kontrollwechsel im Fall der Veräußerung der von der Ekosem-Agrar AG direkt und indirekt gehaltenen Anteile an den russischen Zwischenholdinggesellschaften, wenn eine entsprechende Veräußerung aus politischen Gründen in Russland erforderlich werden sollte, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern und

- Beschlussfassung über die Bestellung der e.Anleihe GmbH mit Sitz in Stuttgart, vertreten durch deren Geschäftsführer Herrn Christoph Chardon, als gemeinsamer Vertreter der ESA-Anleihe 2012/2022.

In diesem Zusammenhang werden die Gläubiger der ESA-Anleihe 2012/2022 zu der am 9. Mai 2022 und die Gläubiger der ESA-Anleihe 2019/2024 zu der am 10. Mai 2022 jeweils in 74889 Sinsheim stattfindenden Anleihegläubigerversammlung eingeladen. Die entsprechenden Einberufungen der Anleihegläubigerversammlungen werden heute im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Ekosem-Agrar AG

Ekosem-Agrar AG // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: ir@ekosem-agrar.de

Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG

E: presse@ekosem-agrar.de

Ekosem-Agrar AG Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland

ISIN: DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5

WKN: A1MLSJ, A1R0RZ

1320783 05.04.2022 CET/CEST

