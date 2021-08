DGAP-Adhoc: Empfohlenes Barangebot für Dialog Semiconductor Plc durch Renesas Electronics Corporation - Bedingungseintritt und Zeitplan (deutsch)

Empfohlenes Barangebot für Dialog Semiconductor Plc durch Renesas Electronics Corporation - Bedingungseintritt und Zeitplan

London, 16. August 2021 - Dialog Semiconductor Plc ("Dialog" or the "Company") freut sich bekanntgeben zu können, dass heute die Kommission für fairen Handel in Taiwan auf ihre Zuständigkeit zur Überprüfung des von Dialog unterstützten Barangebots von Renesas Electronics Corporation für das gesamte gezeichnete und zu zeichnende Gesellschaftskapital von Dialog (das "Angebot") verzichtet hat.

Dementsprechend werden, nach der Erteilung der entsprechenden fusionskontrollrechtlichen bzw. außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben für den Vollzug des Angebots, keine weiteren fusionskontrollrechtlichen bzw. außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben mehr erwartet.

Das Angebot wird im Wege eines Scheme of Arrangement (das "Scheme") gemäß Teil 26 des UK Companies Act umgesetzt, das Teil der Veröffentlichung vom 8. März 2021 war (das "Scheme Document").

Der Vollzug des Scheme hängt weiter von der Erfüllung bestimmter verbleibender in dem Scheme Document aufgeführten Bedingungen (bzw. dem Verzicht auf deren Erfüllung, soweit möglich) ab, einschließlich von der Genehmigung des Scheme durch das Gericht in der entsprechenden Verhandlung (Court Sanctioning Hearing) und der Einreichung der Gerichtsentscheidung bei dem Unternehmensregister (Registrar of Companies). Es wird erwartet, dass das Scheme entsprechend seiner Bedingungen am 30. August 2021 nach 18:30 Uhr wirksam wird.

Der gegenwärtig erwartete zeitliche Ablauf der wesentlichen Transaktionsschritte ist nachfolgend dargestellt:

Ereignis Uhrzeit bzw. Datum Genehmigung durch das Gericht (Court Sanction 27. August 2021 Hearing) Letzter Tag für den Handel mit Dialog-Aktien 30. August 2021 und deren Umschreibung im Aktienregister Scheme Record Time 30. August 2021,

18:30 Uhr Wirksamwerden des Scheme 30. August 2021, nach

18:30 Uhr Aussetzung des Handels in Dialog-Aktien an der vor Handelsbeginn an Frankfurter Wertpapierbörse ("FWB") der FWB am 31. August 2021 Einstellung des Handels in Dialog-Aktien an nach Handelsschluss der FWB an der FWB am 31. August 2021 Widerruf der Zulassung der Dialog-Aktien zum zu gegebener Zeit Handel an der FWB nach Einstellung des Handels in Dialog-Aktien Record Date für Zahlungen für Aktien, die über 2. September 2021, Clearstream abgewickelt werden 18:00 Uhr (MESZ) Spätester Tag für die Veranlassung der Nicht später als 13. Zahlungen (und ggf. Übersendung von Schecks) September 2021 der im Rahmen des Scheme zu zahlenden Bargegenleistung Long Stop Date des Scheme 21. Januar 2022

Die Datums- und Zeitangaben sind unverbindlich und basieren auf den derzeitigen Erwartungen, wobei Änderungen vorbehalten sind. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich Zeitangaben auf Ortszeit London, Vereinigtes Königreich. Bei Änderungen der oben genannten Zeit- und bzw. Datumsangaben, werden die geänderten Datums- und Zeitangaben von der Gesellschaft veröffentlicht.

Weitere Einzelheiten werden von der Gesellschaft sobald wie möglich veröffentlicht und werden anschließend auf der Website von Dialog unter https://www.dialog-semiconductor.com/acquisition-microsite verfügbar gemacht.

Kontakt:

Dialog Semiconductor Plc Investor Relations Mark Tyndall Telefon: +49 (0) 1727 226 409 E-Mail: mark.tyndall@diasemi.com

Jose Cano Telefon: +44 (0) 1793 756 961 E-Mail: jose.cano@diasemi.com

