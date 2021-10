DGAP-Adhoc: Enapter AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert (deutsch)

Enapter AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

29. Oktober 2021 [Berlin, Deutschland]

Die Enapter AG ("Enapter") gibt bekannt, dass die Kapitalerhöhung erfolgreich vollständig platziert wurde und 1.304.347 neue Aktien (die "Neuen Aktien") unter Gewährung von Bezugsrechten ausgegeben werden, aus denen der Gesellschaft ein Bruttoerlös von rund 30 Mio. EUR zufließen wird. Die Gesamtzahl der Aktien nach der Ausgabe der neuen Aktien wird 24.405.647 betragen.

Der Angebotspreis je Aktie wurde auf 23,00 EUR festgesetzt, was einem Abschlag von ca. 6,7 % auf den heutigen XETRA Schlusskurs von 24,65 EUR entspricht. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten und einer Mischung von deutschen und internationalen institutionellen Anlegern, einschließlich "long-only" ESG-Investoren aus Norwegen, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA zugeteilt.

Den bisherigen Aktionären steht die Möglichkeit offen, im Rahmen des Bezugsrechts (einschließlich Überbezugsrecht) Aktien zu zeichnen. Das Bezugsangebot wird zu einem späteren Zeitpunkt beginnen und steht unter dem Vorbehalt der Billigung und Veröffentlichung des erforderlichen Wertpapierprospekts. Die damit verbundene Angebotsfrist zur Ausübung der jeweiligen Bezugsrechte wird voraussichtlich im November/Dezember stattfinden.

Die Neuen Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im regulierten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zugelassen.

Bei der Vorabplatzierung agierte Bryan, Garnier & Co. als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner mit Pareto Securities und Clarksons Platou Securities als Joint Bookrunners. First Berlin agierte als Placement Agent.

Über die Enapter AG Enapter ist ein preisgekröntes Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden in 40 Ländern in Bereichen wie Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat Niederlassungen in Italien, Deutschland, Thailand und Russland.

Unternehmenskontakte

Enapter AG Reinhardstr. 35 10117 Berlin

info@enapterag.de https://enapterag.de/en/

