DGAP-Adhoc: Enapter AG verhandelt mit strategischen Investoren (deutsch)

^ DGAP-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kooperation Enapter AG verhandelt mit strategischen Investoren

01.03.2022 / 16:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Verhandlung mit drei strategischen Investoren über Kapitalmaßnahme

- Fremdkapitalfinanzierung voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen

Berlin (01.März 2022); Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) arbeitet an der Finanzierung für den Bau ihrer eigenen Produktionsanlage, dem Enapter-Campus. Sie befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit insgesamt drei interessierten strategischen Investoren. Dabei geht es u.a. um Vertriebs- und Entwicklungskooperationen sowie potenzielle Eigenkapitalzufuhr im Wege einer Kapitalerhöhung von 20-70 Mio. Euro je Investor. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Verhandlungen bis Ende März abgeschlossen sein werden. Bis dahin ist die Finanzierung für den Bau des Enapter-Campus durch die Enapter Immobilien GmbH gesichert. Sollte es bis Ende März keine Finanzierung geben, hat der Großaktionär Sebastian-Justus Schmidt erklärt, grundsätzlich mit einer Zwischenfinanzierung bereit zu stehen.

Die Verhandlungen über die Aufnahme einer Fremdkapitalfinanzierung als weiteren Baustein der Finanzierung sind weiter fortgeschritten. Ein unverbindliches Termsheet eines Bankenkonsortiums bestehend aus drei Banken liegt vor das aber noch unter verschiedenen Bedingungen u.a. der Eigenkapitalstärkung steht. Der aktuelle Zeitplan geht davon aus, dass die Finanzierung bis Ende Mai 2022 abgeschlossen ist. Das Volumen der Fremdkapitalfinanzierung beträgt 90 Mio. Euro, wovon 70 Mio. Euro für die Finanzierung des Enapter Campus vorgesehen sind und rund 20 Mio. Euro als Vorfinanzierung von Fördermitteln. Die Zusage der Finanzierung steht noch unter verschiedenen Bedingungen, u.a. der positiven Durchführung einer Financial-, Technical- und Commercial-Due Diligence und der Zusage einer Landesbürgschaft. Die Due Diligence wird aktuell im Auftrag des Bankenkonsortiums durchgeführt.

Über die Enapter AG Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute in 44 Ländern in Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt.

Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg, WKN: A255G0

