DGAP-Adhoc: EnviTec Biogas AG erhöht die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

EnviTec Biogas AG erhöht die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021

Lohne, 01. Februar 2022 - Die EnviTec Biogas AG ( ISIN: DE000A0MVLS8 ) passt ihre Ergebnisprognose an und erwartet nunmehr ein Vorsteuerergebnis (EBT) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 in der Bandbreite von 20 bis 22 Mio. Euro. Bislang hatte das EnviTec Management ein EBT in der Größenordnung von 17 bis 19 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Für die Konzerngesamtleistung rechnet der Vorstand weiter mit einer leichten Steigerung. Grund für die Erhöhung der Ergebnisprognose ist die besser als erwartete operative Entwicklung in den Segmenten Anlagenbau und Eigenbetrieb.

