Erfolgreiche Erneuerung und Aufstockung des Syndikatskredits bringt Finanzierungs- sowie Liquiditätssicherheit und bietet Raum für zukünftige Akquisitionen

^ EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Generalversammlung Erfolgreiche Erneuerung und Aufstockung des Syndikatskredits bringt Finanzierungs- sowie Liquiditätssicherheit und bietet Raum für zukünftige Akquisitionen

21.06.2021 / 07:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

[IMAGE]

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 LR

Erfolgreiche Neuverhandlung des Syndikatskredits

Cicor löst damit den bestehenden Syndikatskredit über CHF 75 Millionen mit Fälligkeit per 30. Juni 2022 frühzeitig zu attraktiven Konditionen ab und stockt ihn auf CHF 80 Millionen auf.

Der neue Syndikatskredit hat eine Laufzeit von vier Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um je ein Jahr. Die Erneuerung der revolvierenden Kreditfazilität bringt Finanzierungs- sowie Liquiditätssicherheit und erhöht die strategische Flexibilität von Cicor insgesamt.

Der Syndikatskredit wurde als Club Deal strukturiert. Das Bankenkonsortium umfasst eine Kernbankengruppe bestehend aus der Commerzbank AG als mandatierte Arrangeurin und Agentin, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Landesbank Baden-Württemberg, Migros Bank AG und Zürcher Kantonalbank.

Zusätzliche optionale Akquisitionskreditlinie

Der neue Kreditvertrag enthält zusätzlich eine optionale Akquisitionskreditlinie in der Höhe von CHF 75 Millionen, welche im Falle einer zukünftigen Akquisition der Finanzierung des Kaufpreises sowie der Betriebsmittelfinanzierung des zu erwerbenden Unternehmens dienen soll.

Alexander Hagemann CEO Tel. +41 71 913 73 00 E-mail: media@cicor.com

Patric Schoch CFO Tel. +41 71 913 73 00 E-mail: media@cicor.com

Bronschhofen, 21. Juni 2021 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), ein in den Bereichen Leiterplatten und Hybridschaltungen, gedruckte Elektronik, Mikroelektronik sowie EMS (Electronic Manufacturing Services) führendes, international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in Boudry (Schweiz), unterzeichnete am 18. Juni 2021 einen Kreditvertrag über eine neue revolvierende Kreditfazilität von CHF 80 Millionen sowie über eine zusätzliche optionale Akquisitionskreditlinie von CHF 75 Millionen.

Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

Abbestellen

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cicor Technologies Ltd c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15 9552 Bronschhofen Schweiz Telefon: +41719137300 Fax: +41719137301 E-Mail: info@cicor.com Internet: www.cicor.com

ISIN: CH0008702190 Valorennummer: 870219 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1209890

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1209890 21.06.2021 CET/CEST

°