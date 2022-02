DGAP-Adhoc: Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft - Jahresergebnis 2021 (deutsch)

Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft - Jahresergebnis 2021

^ efiag Emissions und Finanz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft - Jahresergebnis 2021

21.02.2022 / 07:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Diese Mitteilung darf nicht in den USA, Kanada, Australien und Japan oder einem anderen Land, in welchem die Gesetzgebung die Publikation dieser Mitteilung verbietet, verbreitet werden.

Medienmitteilung vom 21.02.2022

Die Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft, Rüeggisberg veröffentlicht ihr Jahresergebnis per 31.12.2021.

Die Eckdaten zur Bilanz und Erfolgsrechnung können mit dem unten angebrachten Link eingesehen werden.

Die Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft, Rüeggisberg ist Trägerbank der EFIAG Emissions- und Finanz AG und hat von diesen Darlehen aus folgenden Emissionen bezogen:

Emissionsbe- Zins Laufzeit Valor Darlehensbe- An- trag trag teil CHF 100 Mio. 0.450- 11.07.2017 36.720.498 CHF 1 Mio. 1.00% % -11.07.2022 CHF 100 Mio. 0.875- 18.10.2018 - 42.239.312 CHF 0 Mio. 0.00% % 18.10.2023 CHF 100 Mio. 0.375- 06.05.2021 - 110.567.270 CHF 2 Mio. 2.00% % 06.05.2026 Weitere Informationen zur Trägerbank sind unter www.ekr.ch oder auf der Homepage der efiag abrufbar.

Kontakt für Investoren Curchod Bernhard, Direktwahl: +41 32 624 16 42, info@efiag.ch

Über uns Die EFIAG Emissions- und Finanz AG ist eine Emissionsgesellschaft getragen von 18 inlandorientierten Banken. Ihr ausschliesslicher Zweck ist die Emission von Anleihensobligationen und die Weitergabe dieser Gelder in Form von Darlehen an die Trägerbanken. Die Trägerbanken erhalten via die EFIAG Zugang zum Schweizerischen Kapitalmarkt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: [1]www.efiag.ch

1. http://www.efiag.ch Haftungsausschluss (Disclaimer) Diese Medienmitteilung ist kein Angebotsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange und ist kein Angebot zum Verkauf von Anleihen der EFIAG Emissions- und Finanz AG. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere ausserhalb der Schweiz dar. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Anleihen der EFIAG Emissions- und Finanz AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, deren Gesetze dies verbieten, angeboten oder verkauft werden.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: efiag Emissions und Finanz AG Westbahnhofstrasse 11 4502 Solothurn Schweiz Telefon: +41 32 624 16 42 E-Mail: info@efiag.ch Internet: efiag.ch

ISIN: CH0270982587 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1283967

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1283967 21.02.2022 CET/CEST

°