23.10.2020 / 21:41 CET/CEST

Passau, 23. Oktober 2020 - Die ETERNA Mode GmbH hat heute eine Einigung mit den Gläubigern über eine Änderung der Konditionen sowie eine Verlängerung der Laufzeit des im März 2021 fälligen Schuldscheindarlehens mit einem ausstehenden Volumen von 25 Mio. EUR (das "Schuldscheindarlehen") bis mindestens zum 3. September 2021 erzielt. Sollte in diesem Zusammenhang eine angestrebte Verlängerung der Laufzeit der im März 2022 fälligen Anleihe 2017/2022 der eterna Mode Holding GmbH mit einem Volumen von 25 Mio. Euro ( WKN: A2E4XE /ISIN DE000A2E4XE4) bis mindestens 3. Juni 2024 erreicht werden, verlängert sich die Laufzeit des Schuldscheindarlehens bis zum 10. Juni 2023.

Die eterna Mode Holding GmbH wird daher die Gläubiger ihrer Anleihe 2017/2022 zu einer Abstimmung über eine Verlängerung der Laufzeit um 3 Jahre bei unverändertem Zinssatz auffordern. Die Aufforderung zur Abstimmung soll voraussichtlich in KW 44 veröffentlicht werden. Sofern im Rahmen der Abstimmung das notwendige Quorum von 50 % nicht erreicht werden sollte, wird die Emittentin ggf. zu einer 2. Gläubigerversammlung einladen. Mit der Verlängerung des Schuldscheindarlehens sowie der angestrebten Verlängerung der Anleihe beabsichtigt ETERNA, vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Ausnahmesituation frühzeitig eine finanzielle Stabilität auch für die kommenden Jahre zu schaffen.

