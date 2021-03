DGAP-Adhoc: Evolva ernennt neuen CFO (deutsch)

Evolva ernennt neuen CFO

Reinach, 24. März 2021 - Evolva (SIX:EVE) hat heute die Ernennung von Carsten Däweritz als Chief Financial Officer bekanntgegeben. Er wird an Oliver Walker, CEO der Evolva, berichten und der Geschäftsleitung per 16. April 2021 beitreten.

Oliver Walker sagt: «Es freut mich, dass Carsten die Funktion des CFO bei Evolva übernehmen wird. Carsten verfügt über umfangreiche Führungserfahrung im Finanzbereich. Er hat unsere volle Unterstützung und unser Vertrauen, während wir das Geschäft weiter ausbauen.» In Bezug auf seine Ernennung sagte Carsten Däweritz: «Ich fühle mich geehrt und freue mich, die Möglichkeit bekommen zu haben, einer der vielversprechenden Biotechfirmen beizutreten.»

Carsten Däweritz verfügt über breite Finanzerfahrung in der Pharma- und Biotechindustrie. Vor Evolva verbrachte Carsten fast 20 Jahre bei Lonza in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich. Zuletzt war er Global Head Controlling des Consumer Health & Nutrition-Geschäfts bei Lonza.

Carsten ist sowohl Schweizer als auch Deutscher Staatsbürger. Er hält einen Bachelor in Mathematik und verfügt über einen Master in Business Administration der Universität Münster in Deutschland.

Über Evolva Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aromen und Duftstoffe, Ingredienzien für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf www.evolva.com.

Bildmaterial von Evolva finden Sie unter: https://evolva.com/multimedia-library/.

Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie «glaubt», «nimmt an», «erwartet» oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt Barbara Duci Head of Investor and Corporate Relations +41 61 485 2003 +41 79 739 2636 barbarad@evolva.com

