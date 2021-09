DGAP-Adhoc: Evolva hat 40'000'000 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital ausgegeben (deutsch)

Evolva hat 40'000'000 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital ausgegeben

^ EQS Group-Ad-hoc: Evolva Holding SA / Schlagwort(e): Sonstiges Evolva hat 40'000'000 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital ausgegeben

27.09.2021 / 07:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENMITTEILUNG | AD HOC-MITTEILUNG GEMÄSS ART. 53 KR

Reinach, September 27, 2021 - Evolva (SIX:EVE), das Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von naturbasierten Inhaltsstoffen, informiert, dass das Unternehmen 40'000'000 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital ausgegeben hat, um die gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen zur Lieferung von Aktien im Rahmen des Wandeldarlehensvertrags mit Nice & Green SA vom 26. Juni 2020 in seiner ergänzten Fassung zu erfüllen.

Die Kotierung und erster Handelstag der 40'000'000 neuen Namenaktien an der Schweizer Börse SIX erfolgen heute, am 27. September 2021.

Über Evolva Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von naturbasierten Inhaltsstoffen. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aroma- und Duftstoffe, Inhaltsstoffe für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, Gesundheit sowie Wohlbefinden fördern und Sinnesfreuden zu ermöglichen. Weitere Informationen sind verfügbar auf evolva.com. Zudem können Sie uns auf LinkedIn. kontaktieren.

Multimediainhalte von Evolva finden Sie auf evolva.com/multimedia-library.

Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie «glaubt», «nimmt an», «erwartet» oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt Barbara Duci Head of Investor and Corporate Relations +41 61 485 2003 +41 79 739 2636 barbarad@evolva.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Evolva Holding SA Duggingerstrasse 23 4153 Reinach Schweiz Telefon: +41 61 485 20 00 Internet: www.evolva.com

ISIN: CH0021218067 Valorennummer: 2121806 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1235996

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1235996 27.09.2021 CET/CEST

°